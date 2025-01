Viabilità transfrontaliera, sabato 25 gennaio riapre il Passo Monte Croce

Dopo la grave frana di dicembre 2023, la strada di Passo Monte Croce Carnico riaprirà, con limitazioni, a partire da sabato 25. La notizia arriva dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, in seguito all’incontro pubblico tenutosi a Kotschach-Mauthen, in Carinzia, e trasmesso su Orf Radio Kàrten. L’obiettivo è garantire un collegamento essenziale tra Friuli-Venezia Giulia e Carinzia, seppur in modalità di senso unico alternato e con orari stabiliti.

Interventi e condizioni di sicurezza

Durante l’incontro, è stato spiegato come si è intervenuti per il ripristino dell’area colpita dalla frana e quali misure consentiranno una riapertura temporanea in sicurezza. La prospettiva è di giungere a una riattivazione completa della viabilità entro la metà di aprile, superando le criticità attuali e consentendo il passaggio più agevole soprattutto nei mesi primaverili, quando la neve e il ghiaccio lasceranno il posto a condizioni più favorevoli.

Tre ipotesi per il futuro

Al centro del dibattito, le tre possibili soluzioni per il futuro assetto viario di Passo Monte Croce Carnico:

Variante esterna con due tracciati differenti, Traforo di base, Traforo in quota.

Secondo l’assessore Amirante, tutte le ipotesi sono fattibili e sono il risultato di un approfondito lavoro tecnico realizzato in condivisione con Land Carinzia, Ministero dei Trasporti e Anas.

Coinvolgimento dei territori

La Regione Friuli-Venezia Giulia non ha ancora espresso una preferenza tra le tre varianti, puntando invece a una soluzione condivisa con le comunità locali di entrambe le aree di confine. L’obiettivo è garantire sicurezza stradale in ogni periodo dell’anno, ridurre al minimo le chiusure invernali e preservare la vocazione turistica dell’area, evitando il traffico pesante non necessario.

Scadenza entro l’anno

La decisione definitiva sulla variante da adottare è prevista entro il 2025, con la prospettiva di reperire finanziamenti a tutti i livelli, compresa l’Unione europea e i Governi di Italia e Austria, oltre al sostegno delle due Regioni. In questo modo, si punta alla realizzazione di un’opera strategica per l’intero territorio transfrontaliero, in grado di rafforzare i legami economici, sociali e turistici tra Friuli-Venezia Giulia e Carinzia.

