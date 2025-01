CrediFriuli, boom di mutui nel 2024: +45% grazie alla spinta green

La sostenibilità si conferma al centro delle strategie economico-finanziarie di CrediFriuli, con un importante incremento dei mutui casa e una forte propensione verso i finanziamenti green. Durante il 2024, infatti, i volumi erogati dalla banca friulana hanno fatto registrare un aumento del 45% rispetto al 2023, andando in controtendenza rispetto al mercato.

L’attenzione alla sostenibilità

La crescita dei mutui green rappresenta il cuore dell’iniziativa: destinati all’acquisto di immobili in classe energetica A o superiore e alle ristrutturazioni finalizzate a migliorare l’efficienza energetica, questi prestiti hanno raggiunto il 22,2% del totale dei mutui erogati da CrediFriuli nell’ultimo anno. Tale dato riflette la crescente consapevolezza delle famiglie e dei clienti verso soluzioni più sostenibili ed economiche sul lungo periodo.

Un balzo nei volumi erogati

Secondo quanto dichiarato dal direttore generale di CrediFriuli, Gilberto Noacco, la decisione della Banca Centrale Europea di abbassare i tassi ha offerto ulteriore slancio alle richieste di mutui, portando l’importo complessivo a 129 milioni di euro. Parallelamente, l’importo medio per singolo mutuo casa è salito a 143.000 euro, superando la media regionale di 119.000 euro. Questa tendenza conferma la volontà dei consumatori di investire in prime case e immobili più performanti dal punto di vista energetico.

Le prospettive per il 2025

Guardando al futuro, le condizioni favorevoli sui tassi e le iniziative di CrediFriuli lasciano prevedere un’ulteriore espansione delle richieste di mutui green e tradizionali anche nel corso del 2025. Noacco conferma che l’obiettivo sarà continuare a supportare la clientela, offrendo soluzioni flessibili e vantaggiose per l’acquisto e la ristrutturazione della casa, in particolare se green.

Questo trend positivo si rivela particolarmente significativo per il territorio del Friuli-Venezia Giulia, dove la promozione di immobili sostenibili può costituire un volano per lo sviluppo economico locale e per la tutela ambientale. La volontà di CrediFriuli di concentrare risorse sulla transizione ecologica e sull’efficientamento energetico delle abitazioni si inserisce in una visione più ampia di crescita responsabile.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook