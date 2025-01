Meteo FVG: weekend bagnato con nubi, foschie e piogge

Sabato 25 gennaio umido e con nebbie in pianura

Per la giornata di sabato 25 gennaio, si prevede l’arrivo di aria umida da sud-ovest negli strati medio-bassi dell’atmosfera. Questo porterà a cielo coperto con possibili foschie e temporanee nebbie soprattutto in pianura, dove non si esclude qualche pioviggine locale. Le condizioni saranno più stabili verso il Cadore e nel Tarvisiano. Grazie a inversioni termiche, il clima risulterà mite in quota con zero termico intorno a 3000 m, mentre nelle valli e in pianura le temperature rimarranno più contenute.

Temperature minime in pianura : 4/6 °C

: 4/6 °C Temperature massime in pianura : 8/11 °C

: 8/11 °C Temperature minime sulla costa : 6/8 °C

: 6/8 °C Temperature massime sulla costa: 8/11 °C

Domenica 26 gennaio: piogge moderate e venti da sud

La giornata di domenica 26 gennaio sarà caratterizzata dal passaggio di un moderato fronte atlantico. Il cielo rimarrà coperto, con piogge deboli e intermittenti sulla costa, mentre in pianura potranno risultare moderate. Sui monti, soprattutto sulle Prealpi Giulie, le precipitazioni saranno più continue e abbondanti, mentre il Tarvisiano e il Cadore vedranno fenomeni più contenuti.

La quota neve si attesterà intorno ai 1300 m, con possibili oscillazioni fino ai 1000 m nel Cadore. Sulla costa, il vento da sud soffierà da moderato a sostenuto, favorendo ulteriori apporti di umidità e precipitazioni.

Temperature minime in pianura : 5/7 °C

: 5/7 °C Temperature massime in pianura : 10/13 °C

: 10/13 °C Temperature minime sulla costa : 7/10 °C

: 7/10 °C Temperature massime sulla costa: 10/13 °C

Tendenza per l’inizio della prossima settimana

Da lunedì, il tempo rimarrà instabile con cielo coperto, foschie e deboli precipitazioni sparse più probabili sui monti, mentre dal tardo pomeriggio/sera è previsto l’arrivo di un secondo fronte atlantico più intenso. La quota neve rimarrà attorno ai 1300 m. Sulla costa potrebbe soffiare nuovamente lo Scirocco, con un ulteriore aumento dell’umidità.

Fonte dati ArpaFVG

