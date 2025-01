Allerta meteo gialla in FVG: rischio acqua alta sulle coste

Piogge intense, forti venti e mareggiate sono attese in Friuli-Venezia Giulia. Scatta l’allerta meteo gialla da oggi, lunedì 27 gennaio, con condizioni climatiche che potrebbero peggiorare nelle prossime ore. L’avviso riguarda in particolare le zone costiere, l’alta pianura e le Prealpi.

Le previsioni per oggi: piogge e vento da Scirocco

Dal pomeriggio di oggi, le precipitazioni saranno in progressiva intensificazione. Sulla costa soffierà il vento di Scirocco, inizialmente moderato ma previsto in intensificazione durante la notte. Le piogge saranno abbondanti e persistenti soprattutto nelle zone montane, con la neve che cadrà inizialmente a quota 1.200-1.400 metri, per poi alzarsi ulteriormente.

Martedì 28 gennaio: rischio mareggiate e acqua alta

Domani mattina le precipitazioni continueranno, risultando abbondanti su Prealpi e alta pianura. Sulla costa sono attese mareggiate, con particolare attenzione alle aree tra Lignano e Grado dove potrebbe verificarsi anche il fenomeno dell’acqua alta. In montagna, la neve si assesterà a quota 1.800-2.000 metri sulle Prealpi e a 1.300-1.500 metri sulle zone alpine più interne.

Venti forti in quota e lungo le coste

Il vento di Scirocco continuerà a soffiare con intensità sostenuta, aumentando i disagi soprattutto nelle aree costiere. In quota, i venti da sudovest saranno altrettanto forti, complicando ulteriormente la situazione.

Attenuazione prevista in serata

Dal pomeriggio di martedì, le precipitazioni inizieranno ad attenuarsi, con una probabile cessazione in serata. Tuttavia, sarà necessario mantenere alta l’attenzione per i possibili danni provocati dal maltempo, soprattutto lungo le coste e nelle aree montane.

Consigli e raccomandazioni

Le autorità invitano i cittadini a prestare massima attenzione durante gli spostamenti e a evitare le zone costiere in caso di mareggiate. Resta aggiornato sulle previsioni per gestire al meglio eventuali criticità.

