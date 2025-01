Trieste scende al 43esimo posto nella classifica del Market Appeal Index stilata da Immobiliare.it. Rispetto alla posizione numero 30 del 2023, il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia registra un preoccupante calo di 13 posizioni in appena due anni, con un punteggio di 58 su 100.

Cos’è il Market Appeal Index?

L’indice misura l’attrattività del mercato immobiliare dei capoluoghi italiani con un punteggio da 1 a 100, basandosi su tre parametri principali:

Volumi di offerta

Ricerche effettuate dagli utenti

Contatti ricevuti dagli annunci

Trieste non sembra più essere tra le mete preferite dai potenziali acquirenti, mentre Milano e Roma continuano a dominare la classifica nonostante i costi elevati.

Bolla immobiliare o cambiamento delle abitudini?

Da tempo si discute di una possibile bolla immobiliare che potrebbe coinvolgere Trieste. Sebbene il progetto del Porto Vecchio abbia riacceso l’attenzione su alcune aree della città, il calo dell’indice potrebbe riflettere un cambiamento nelle percezioni e nelle priorità dei potenziali compratori. Non si parla ancora di una crisi irreversibile, ma il trend è significativo.

Udine cresce, Gorizia stabile, Pordenone perde un posto

Nelle altre province del Friuli-Venezia Giulia, la situazione è meno preoccupante:

Udine guadagna due posizioni, piazzandosi al 28esimo posto .

guadagna due posizioni, piazzandosi al . Pordenone scende al 55esimo posto , perdendo una posizione.

scende al , perdendo una posizione. Gorizia resta stabile alla 75esima posizione.

Trieste: un futuro incerto

Nonostante i segnali di ripresa in alcune zone, come quelle vicine al progetto del Porto Vecchio, il calo nel Market Appeal Index pone interrogativi sul futuro del mercato immobiliare a Trieste. Riuscirà il capoluogo a invertire la tendenza e tornare ad essere un punto di riferimento per gli investitori?

