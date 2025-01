Amerigo Vespucci a Trieste con Frecce Tricolori: tutti i dettagli

Il primo marzo 2025 Trieste accoglierà il celebre veliero Amerigo Vespucci, che inizia il tour nazionale dopo il giro del mondo. L’evento sarà arricchito dalla presenza delle Frecce Tricolori, che offriranno uno spettacolo aereo memorabile. Mitja Gialuz, presidente della Barcolana, ha annunciato che tutti i possessori di barche saranno invitati a partecipare all’accoglienza del veliero.

La manifestazione, organizzata dalla Società Velica Barcola Grignano, celebra il legame storico tra Trieste e il mare, coinvolgendo tutta la comunità locale. La Amerigo Vespucci, considerata la “nave più bella del mondo”, torna in Italia dopo aver toccato porti in tutti i continenti, mentre le Frecce Tricolori offriranno un tributo aereo spettacolare, disegnando il cielo sopra Trieste con le loro iconiche scie colorate.

Partecipare alla festa del mare

L’invito è rivolto a tutti i diportisti che vorranno accogliere il veliero in mare, trasformando l’evento in una festa collettiva. I dettagli sull’orario e sulle modalità di partecipazione saranno comunicati dalla Società Velica Barcola Grignano. L’arrivo della Vespucci non è solo un omaggio alla tradizione marinara italiana, ma anche un’occasione per sottolineare l’importanza del mare nella cultura del Friuli-Venezia Giulia, rendendo il primo marzo un giorno indimenticabile.

