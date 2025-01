Milano-Trieste, 87-74: ultimo quarto decisivo per l’Olimpia

La sfida tra Olimpia Milano e Pallacanestro Trieste si apre all’insegna dell’equilibrio, con i due quintetti che si affrontano colpo su colpo. Alle accelerazioni di Shields e Bolmaro, Trieste risponde con Brown e il dinamico duo Ross-Johnson, mantenendo il punteggio in bilico sul 25-23 per i padroni di casa alla fine del primo quarto.

Secondo quarto: Trieste vola ma Milano risponde

Trieste parte forte nel secondo periodo grazie a una tripla di Ruzzier e a contropiedi vincenti di Reyes, Deangeli e Valentine, spingendosi fino al +10 (33-43). Milano, però, non si lascia intimorire: un super Shields, supportato da Gillespie, guida la rimonta, chiudendo il primo tempo sul 46-46.

Il terzo quarto: equilibrio e sorpassi continui

Nel terzo quarto, l’Olimpia e Trieste continuano a rispondersi colpo su colpo. Ross tiene a galla i giuliani con appoggi e triple, ma Tonut e A. Brooks siglano i canestri chiave per mantenere Milano avanti. Una bomba di Candussi non basta: l’Olimpia chiude i 30 minuti sul 72-68, mettendo le basi per il successo finale.

Ultimo quarto: Milano prende il controllo

L’ultimo quarto è il momento decisivo della partita. Grazie a tre giocate consecutive di un ispirato Caruso e alla solidità di Tonut, Milano sigla un parziale di 12-0, portandosi sul +11 (79-70). Trieste, nonostante i tentativi di Ross e Valentine, si inceppa offensivamente e non riesce a sfruttare le seconde opportunità. Bolmaro, con liberi e jumper, sigilla la vittoria per l’Olimpia sul definitivo 87-74.

Le statistiche: Shields trascinatore, Trieste si arrende

L’Olimpia ha brillato grazie a Shields, autore di 17 punti e una valutazione di 20, supportato dai 12 punti di Tonut, Gillespie e LeDay. Per Trieste, i migliori sono stati Brown (17 punti), Valentine (14 punti) e Ross, che ha chiuso con 12 punti, 7 assist e 5 rimbalzi.

Un successo importante per la classifica

Con questa vittoria, Milano non solo consolida la sua posizione, ma ribalta anche la differenza punti dell’andata, un dettaglio che potrebbe risultare decisivo nella corsa ai playoff. Trieste, dal canto suo, ha dimostrato ancora una volta grande carattere, ma dovrà lavorare per migliorare la gestione dei momenti decisivi.

