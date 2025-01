Visita del ministro Giorgetti, FVG al centro della strategia economica nazionale

Ieri 27 gennaio, Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, ha visitato il Palazzo della Regione a Udine. Ad accoglierlo il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, affiancato dal vicegovernatore Mario Anzil e dagli assessori Sergio Emidio Bini (Attività produttive), Sebastiano Callari (Patrimonio), Riccardo Riccardi (Salute), Pierpaolo Roberti (Autonomie locali) e Barbara Zilli (Finanze). Presenti anche rappresentanti delle società partecipate, attori chiave nello sviluppo economico regionale.

I risultati delle partecipate in primo piano

Massimiliano Fedriga ha sottolineato l’importanza della visita del ministro, che ha rappresentato un’occasione per presentare i risultati raggiunti dalle società partecipate. Queste collaborano in sinergia con la Regione per rafforzare il tessuto economico locale. “La visita del ministro Giorgetti – ha dichiarato il governatore – ci ha permesso di evidenziare come il Friuli-Venezia Giulia sia un territorio dinamico e strategico, aperto a nuove opportunità di crescita”.

Dinamicità economica e prospettive europee

Un tema centrale del confronto è stato il ruolo strategico del Friuli-Venezia Giulia nel panorama economico italiano ed europeo. Il governatore Fedriga ha evidenziato come la Regione stia rafforzando i rapporti con l’Europa centrale e il centro-est Europa, grazie a un sistema logistico avanzato e alla solidità delle sue realtà finanziarie.

Una regione strategica per nuovi investimenti

Secondo il ministro Giorgetti, il Friuli-Venezia Giulia rappresenta una pedina fondamentale nell’economia nazionale, capace di attrarre nuovi investimenti. Le solide basi economico-finanziarie, unite a una posizione geografica privilegiata, creano le condizioni ideali per lo sviluppo di progetti futuri.

