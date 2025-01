Bandi e sport, dalla Regione 500mila euro per le asd

La Regione Friuli-Venezia Giulia mette a disposizione 500mila euro in tre nuovi bandi rivolti alle associazioni sportive dilettantistiche (asd). L’obiettivo è migliorare l’operatività sul territorio, favorendo la pratica sportiva tra i cittadini di tutte le età. Le domande possono essere presentate dal 10 febbraio al 3 marzo 2025 tramite il sistema Iol, con graduatorie previste per inizio luglio 2025.

Il bando per l’acquisto di automezzi

Il primo bando stanzia 300mila euro per l’acquisto di automezzi (da 7 a 9 posti) utili al trasporto di atleti e materiale sportivo. Sono ammissibili veicoli nuovi, a km zero o usati garantiti.

Contributo : copertura al 100% della spesa, da un minimo di 5mila a un massimo di 15mila euro;

: copertura al della spesa, da un minimo di a un massimo di Erogazione : l’80% in anticipo e il 20% a rendiconto;

: l’80% in anticipo e il 20% a rendiconto; Requisiti: possono partecipare solo le asd che non hanno beneficiato di un incentivo per automezzi nel 2023.

Il bando per l’acquisto di attrezzature sportive mobili

Il secondo bando mette a disposizione 100mila euro per l’acquisto di attrezzature sportive mobili. L’obiettivo è dotare le asd di materiale adatto ad allenamenti e competizioni.

Contributo: copertura al 100% della spesa, da 1.000 a 2.000 euro, a rendiconto.

Il bando per la manutenzione di macchinari, spazi e imbarcazioni sportive

Il terzo bando vale complessivamente 100mila euro, suddivisi al 50% tra:

Macchinari e spazi per attività sportiva;

per attività sportiva; Imbarcazioni a uso sportivo (natanti per attività agonistiche in calendario federale);

Il contributo copre al 100% la spesa, da 1.000 a 5.000 euro, sempre a rendiconto. Anche in questo caso, non possono partecipare le asd che hanno già beneficiato di incentivi nello stesso ambito, relativi al bando 2023.

Modalità di presentazione e tempistiche

Le domande per tutti e tre i bandi devono essere inviate dal 10 febbraio al 3 marzo 2025 attraverso il sistema Iol. La graduatoria verrà pubblicata nei primi giorni di luglio 2025, consentendo alle asd di programmare gli investimenti per la nuova stagione sportiva.

Grazie a questi tre bandi, la Regione Friuli-Venezia Giulia punta a sostenere in modo concreto le associazioni sportive, facilitando l’acquisto di automezzi, l’aggiornamento delle attrezzature e la manutenzione delle strutture. Si tratta di un’importante opportunità per continuare a promuovere la sana pratica sportiva sul territorio, coinvolgendo sempre più giovani e meno giovani in attività benefiche per la salute e la socialità.

