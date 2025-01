Edilizia scolastica: oltre 80 milioni per scuole più sicure in FVG

Oltre 80 milioni di euro saranno destinati agli Enti di decentramento regionale (Edr) del Friuli-Venezia Giulia per un piano triennale di interventi dedicato all’edilizia scolastica. Gli interventi sono stati individuati anche grazie a conferenze con studenti e sindaci delle scuole secondarie di secondo grado, per comprendere le necessità di ogni realtà locale. L’iniziativa è stata annunciata dall’assessora regionale all’Istruzione Alessia Rosolen, in accordo con l’assessora regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante.

Interventi prioritari a Udine e provincia

La provincia di Udine riceverà una parte significativa dei finanziamenti, con numerosi progetti destinati a migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica degli istituti. Tra i principali interventi previsti:

Isis Malignani di Udine: 16,2 milioni di euro

Isis Malignani di Cervignano: 11 milioni di euro

Isis Stringher: 9,5 milioni di euro

Liceo Scientifico Marinelli: 9 milioni di euro per la riduzione del rischio sismico e l'efficientamento energetico.

Educandato Uccellis: 5,8 milioni di euro

Istituto Tecnico Zanon: quasi 5 milioni di euro

ITG Marinoni: 1,6 milioni di euro

: . Conservatorio Tomadini: 1,2 milioni di euro.

Edifici scolastici più sicuri ed efficienti

L’obiettivo principale del piano è quello di garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, attraverso interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico. La modernizzazione degli istituti prevede anche l’utilizzo di materiali innovativi e tecnologie sostenibili, per un impatto ambientale ridotto e un miglior comfort per gli studenti.

Un piano condiviso con il territorio

La decisione di allocare i fondi è frutto di un dialogo costante con le comunità locali. Le assessore Rosolen e Amirante hanno sottolineato l’importanza di un approccio partecipativo, che ha permesso di raccogliere direttamente le esigenze di studenti, docenti e amministratori locali. Il piano rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e territorio per un’istruzione più sicura e moderna.

Un investimento per il futuro

Questi interventi non solo miglioreranno la qualità delle strutture scolastiche, ma avranno anche un impatto positivo sul benessere degli studenti e sulla qualità dell’insegnamento. L’attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità energetica conferma l’impegno della Regione Friuli-Venezia Giulia verso un sistema scolastico all’avanguardia, capace di rispondere alle sfide del futuro.

