Il nuovo volto di Piazza Transalpina, pronta per GO!2025

La riqualificazione di Piazza Transalpina segna un traguardo simbolico e concreto per l’intera area di confine tra Gorizia e Nova Gorica. Un luogo un tempo teatro di divisione, ora si apre all’incontro e alla collaborazione, diventando emblema dell’unione e della speranza in vista di GO!2025.

Un’opera strategica per GO!2025

Come sottolineato dall’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, la consegna di Piazza Transalpina dopo i lavori di ristrutturazione è un passo cruciale in vista della cerimonia di inaugurazione di GO!2025. Il contributo di 2,3 milioni di euro di finanziamento PR FESR FVG testimonia l’importanza attribuita a quest’opera, che vuole essere il biglietto da visita per la Capitale europea della cultura congiunta.

La storia di questa piazza richiama eventi drammatici che hanno segnato la linea di confine tra Italia e Slovenia. Oggi, invece, diviene simbolo di coesione, tanto fisica quanto ideale. Come ha evidenziato l’assessore Zilli, la piazza non è più luogo di separazione, ma un vero e proprio ponte: qui la frontiera si trasforma in opportunità di incontro e scambio, incarnando un modello di convivenza e speranza nel cuore dell’Europa.

Una visione condivisa per lo sviluppo

Il progetto, realizzato in sinergia con il Gect GO, con il Ministero per la Coesione della Repubblica di Slovenia e le amministrazioni di Gorizia e Nova Gorica, mira a favorire sviluppo e crescita. La riqualificazione della piazza non si limita a un semplice rifacimento urbano, ma si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione culturale ed economica, ponendo le basi di una collaborazione transfrontaliera solida e duratura.

L’eredità di Piazza Transalpina

La consegna dei lavori di Piazza Transalpina è stata accompagnata da una cerimonia ufficiale, che ha visto la partecipazione del ministro Aleksander Jevsek, dei sindaci Rodolfo Ziberna e Samo Turel, oltre al presidente di Gect GO Paolo Petiziol. Questo momento non rappresenta solo la fine di un cantiere, ma l’inizio di un nuovo cammino di collaborazione tra due comunità che si preparano a ospitare un evento di portata internazionale come GO!2025.La Friuli-Venezia Giulia si prepara così a vivere un appuntamento epocale, in cui la cultura diventa strumento di unione e rilancio territoriale. Piazza Transalpina, con la sua nuova veste, si candida a divenire il cuore pulsante di GO!2025 e un esempio virtuoso di come un confine possa trasformarsi in risorsa anziché in ostacolo.

