Potenziare l’odontoiatria pubblica in FVG, l’obiettivo del 2025

In Friuli-Venezia Giulia, l’offerta di odontoiatria pubblica risulta già oggi pari al doppio rispetto alla media nazionale. Questo dato testimonia l’impegno della Regione nel garantire servizi essenziali ai cittadini, in un settore che spesso vede lunghi tempi di attesa o costi elevati nel privato.

Ritorno ai livelli pre-pandemia

Durante il 2024, l’Amministrazione regionale conta di riportare l’offerta complessiva ai livelli pre-pandemia, superando gli ostacoli che hanno rallentato le prestazioni negli ultimi anni. Si tratta di un percorso che prevede il potenziamento delle strutture esistenti e l’ottimizzazione delle risorse, con un’attenzione particolare alla riduzione delle liste d’attesa.

Obiettivi per il 2025

Le linee di gestione previste per il 2025 affidano a tutte le aziende sanitarie regionali il compito di presentare proposte di rafforzamento delle attività odontoiatriche pubbliche. L’assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha ribadito la volontà di raggiungere questo obiettivo in tempi rapidi, consolidando un sistema già virtuoso.

Possibile ricorso al privato accreditato?

Per il momento non è escluso un coinvolgimento del privato accreditato. Tuttavia, l’esperienza di altre Regioni ha evidenziato risultati poco soddisfacenti e condizioni di inappropriatezza estremamente elevate. In attesa della ricognizione affidata al coordinamento del progetto di odontoiatria pubblica, la Regione valuterà con cautela ogni forma di collaborazione esterna.

Prevenzione e scuole, un pilastro fondamentale

Elemento chiave del potenziamento è l’importanza delle azioni preventive, in particolare all’interno delle scuole. Tornare a coinvolgere gli istituti scolastici, investendo in educazione all’igiene orale, rappresenta uno dei punti centrali per ridurre nel lungo periodo i casi di patologie dentali.

