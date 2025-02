Udine internazionale: progetti e partnership per un futuro europeo

Il Comune di Udine ha tracciato un bilancio delle attività di internazionalizzazione durante la commissione consiliare Bilancio, evidenziando i risultati raggiunti sotto la guida del sindaco Alberto Felice De Toni e del consigliere Alessandro Colautti, delegato alle Relazioni internazionali e ai Progetti europei. Il focus è chiaro: rafforzare la presenza della città a livello globale e sfruttare al massimo le opportunità offerte dai fondi europei.

Progetti europei già finanziati: oltre 640.000 euro per Udine

Attualmente, Udine partecipa attivamente a sei progetti europei che coprono ambiti cruciali come transizione energetica, istruzione e cultura, verde pubblico e turismo. Tra questi spiccano:

SOLAR4CE : sviluppa modelli collettivi di prosumerismo per la neutralità climatica ;

: sviluppa modelli collettivi di prosumerismo per la ; CO-ADRIA : rafforza la governance transfrontaliera per l’efficienza energetica;

: rafforza la governance transfrontaliera per l’efficienza energetica; PLAN4COLD : elabora piani per il riscaldamento e raffrescamento sostenibile;

: elabora piani per il riscaldamento e raffrescamento sostenibile; START LEARNING CITIES UP : prepara Udine per la candidatura all’ UNESCO Global Network of Learning Cities ;

: prepara Udine per la candidatura all’ ; ULRICH – Le vie di Ulrico: valorizza il patrimonio storico e naturalistico con percorsi cicloturistici transfrontalieri.

Nuovi progetti in attesa: quasi 3 milioni di euro in gioco

Udine non si ferma: sono in attesa di approvazione cinque nuove proposte progettuali per un valore di circa 2,9 milioni di euro, tra cui:

I-BRIGHT : studi per l’ efficientamento energetico degli edifici pubblici;

: studi per l’ degli edifici pubblici; BUILD : trasformazione urbana in ottica di inclusività e sostenibilità;

: trasformazione urbana in ottica di inclusività e sostenibilità; ADACT : creazione di nuove aree verdi vicino alle scuole;

: creazione di nuove aree verdi vicino alle scuole; DUT : modelli di mobilità equa per la città dei 15 minuti;

: modelli di per la città dei 15 minuti; SUPERVIEW: sviluppo di un prototipo AIoT per la gestione delle emergenze climatiche.

Partnership strategiche e gemellaggi internazionali

Il Comune ha rinnovato la collaborazione con Informest fino al 2027, puntando a rafforzare le competenze nella gestione dei fondi europei. Parallelamente, è stato intensificato il rapporto con Friuli nel Mondo e i Fogolârs di Windsor, Resistencia e Avellaneda, creando sinergie con l’Università di Udine per scambi accademici e progetti condivisi.

Le sfide future: rafforzare la capacità amministrativa

Tra le sfide principali c’è il potenziamento della capacità amministrativa nella gestione dei bandi. La Delibera n. 76/2024 introduce nuove procedure per migliorare l’efficienza e la qualità della progettazione.

Verso un futuro europeo: le prossime tappe

Il futuro di Udine guarda lontano. L’obiettivo è consolidare le strategie, diversificare il portafoglio progettuale e integrare i progetti europei con le attività di gemellaggio, coinvolgendo le città partner in eventi come Friuli Doc. Udine si prepara così a diventare un attore sempre più centrale nel panorama internazionale.

