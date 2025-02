Udine, capitale del salto in alto per un giorno grazie a UdinJump

UDINE – Domani 6 febbraio, il salto in alto si prepara a conquistare la scena con UdinJump Development 2025, l’evento internazionale più atteso in Friuli-Venezia Giulia e trasmesso in diretta su RaiSport. Giunto alla sua settima edizione, il meeting rende omaggio al compianto campione friulano Alessandro Talotti, che tanto ha creduto in questa manifestazione nella sua terra.

Una tradizione che guarda al futuro

Durante la conferenza di presentazione a Udine, l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha sottolineato come l’Amministrazione regionale sostenga con orgoglio questo importante appuntamento, erede di una tradizione leggendaria nell’atletica leggera. “La storia dei campioni friulani – ha spiegato Zilli – si rinnova grazie a eventi come UdinJump, capaci di trasmettere valori sportivi alle giovani generazioni”.

Campioni da tutto il mondo

Tra i protagonisti in gara spicca Yaroslava Mahuchikh, campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica, nonché primatista mondiale con un record di 2,10 metri. Mahuchikh ritorna a Udine dopo la vittoria del 2021, confermando il respiro internazionale di una competizione che vedrà venticinque atleti provenienti da diversi Paesi, tra cui Israele, Giappone e Cuba.

Italiani in pedana

Occhi puntati anche su Simone Dal Zilio, friulano che vanta un personale di 2,10, e sulla campionessa italiana Idea Pieroni, decisa a dare battaglia sulle pedane allestite nel PalaIndoor Ovidio Bernes di Paderno. Un’occasione irripetibile per il pubblico e per le future promesse dell’atletica, che potranno vedere da vicino le stelle del salto in alto.

L’icona mondiale Javier Sotomayor

A dare ulteriore lustro alla manifestazione, la presenza leggendaria di Javier Sotomayor, primatista mondiale con i record di 2,43 indoor e 2,45 outdoor, accompagnato da suo figlio Jaxier, anche lui impegnato in pedana. Il fascino di una carriera inimitabile si mescola così al talento delle nuove generazioni, in una sfida che promette spettacolo.

Un evento per i giovani

UdinJump punta sempre più all’inclusione: secondo l’assessore Zilli, è fondamentale che anche le scuole del territorio partecipino attivamente, per offrire ai ragazzi la possibilità di scoprire da vicino l’emozione del gesto atletico e magari innamorarsi di una disciplina tanto formativa quanto affascinante.

