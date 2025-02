L’Albergo diffuso Zoncolan punta in alto, nuovi alloggi e più turismo

È di ieri la notizia dell’importante visita istituzionale a Ovaro, in occasione dell’inaugurazione delle nuove strutture ricettive dell’Albergo diffuso Zoncolan, realizzate in località Clavais anche grazie a finanziamenti regionali. Il modello turistico consolida l’offerta in Friuli-Venezia Giulia, trainando la crescita di tutto il comparto montano.

Fondi regionali e investimenti privati

L’assessore al Turismo e alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha sottolineato quanto siano rilevanti i contributi erogati dalla Regione e i bandi per privati e società di gestione: “L’Albergo diffuso Zoncolan cresce, qualifica l’offerta e crea attrazione”. Grazie a questi investimenti mirati, la struttura conta oggi 90 posti letto tra Ovaro e Raveo e ha registrato un incremento del 16% di soggiorni in appena quattro anni, sfiorando quota 7.500 presenze nel 2024.

Qualità e attenzione al dettaglio

Durante la visita, l’assessore Bini ha potuto apprezzare di persona l’alta qualità e la cura per il dettaglio dei nuovi alloggi di Clavais. Oltre al fondamentale supporto regionale, un ruolo chiave è stato svolto anche dagli investitori privati, che hanno contribuito a potenziare la ricettività locale. Una spinta ulteriore è arrivata dal voucher “Turista Fvg”, ideato dalla stessa Amministrazione, in grado di favorire un notevole afflusso di visitatori provenienti da tutto il Friuli-Venezia Giulia.

Vocazione ciclistica, destagionalizzazione e servizi

L’area montana di questa parte di Friuli-Venezia Giulia mostra la sua massima affluenza a febbraio e agosto, con un buon trend anche nei mesi di dicembre, gennaio, luglio e settembre. Il Comune di Ovaro, poi, è un punto di riferimento per il ciclismo: la leggendaria salita al Monte Zoncolan è un’icona per gli amanti di questo sport, anche grazie alla vetrina internazionale offerta dalla Corsa Rosa.

L’assessore Bini ha evidenziato l’importanza di valorizzare la vocazione turistica ciclistica anche in ottica di destagionalizzazione: migliorare i servizi e potenziare il sistema dell’accoglienza significa ampliare il pubblico di visitatori tutto l’anno.

Un territorio in crescita tutto l’anno

Nel periodo invernale, il polo dello Zoncolan registra un +24% di presenze sulla neve, merito anche dell’importante visibilità mediatica garantita dagli eventi sportivi di caratura internazionale. Altro polo di richiamo è l’ex sito minieristico della Miniera di carbone di Cludinico, gestito dallo stesso Albergo diffuso, che arricchisce l’offerta turistica, storica e culturale della zona.

La sinergia tra pubblico e privato, il continuo investimento nella qualità dell’ospitalità e la promozione di un territorio ancora ricco di potenzialità inespresse, delineano un futuro roseo per l’Albergo diffuso Zoncolan e l’intera valle di Ovaro. L’obiettivo è continuare a crescere, puntando su stagionalità differenziate e su attrazioni di rilevanza internazionale, come lo sci e il ciclismo, senza trascurare le tipicità del territorio.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook