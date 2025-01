Record di sciatori allo Zoncolan (+24%), investimenti per 6 milioni nel 2025

Il comprensorio sciistico dello Zoncolan ha registrato una crescita impressionante durante la stagione invernale 2024/25, con un aumento del 24% nel numero di sciatori rispetto all’anno precedente. I dati, aggiornati al 12 gennaio, mostrano 93.158 ingressi, contro i 75.146 dello stesso periodo della stagione 2023/24. Anche i passaggi sugli impianti segnano un notevole incremento, passando da 780.532 a 913.795.

Nuovi investimenti per il 2025

Per sostenere questa crescita, la Giunta regionale ha stanziato ulteriori 6 milioni di euro per il 2025, che si aggiungono ai 3,5 milioni già investiti nel 2024. Questi fondi saranno destinati a migliorare infrastrutture e servizi, con l’obiettivo di rendere il polo sempre più attrattivo per il turismo invernale.

Tra gli interventi previsti, spicca l’avvio dei lavori per il nuovo bacino Tamai, un progetto da 2,5 milioni di euro che consentirà di migliorare l’innevamento artificiale, garantendo piste di qualità per tutta la stagione.

Gli investimenti realizzati nel 2024

Grazie ai finanziamenti regionali del 2024, sono state completate opere significative come:

Il parco giochi di Ravascletto (750mila euro)

(750mila euro) Le nuove piste Laugiane e Variante Val di Nuf (1,5 milioni di euro)

Questi interventi, realizzati con il supporto di PromoTurismoFVG, hanno migliorato l’esperienza per i visitatori, rafforzando la posizione dello Zoncolan tra le mete sciistiche di punta del Friuli-Venezia Giulia.

Focus sulla sostenibilità e sulla promozione del territorio

Durante una visita al polo sciistico, l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha evidenziato l’importanza degli investimenti per il territorio montano. “Nel triennio 2025-27 – ha dichiarato – ci saranno risorse significative per garantire servizi qualificati e sostenere il turismo locale”.

Un altro risultato degno di nota è il potenziamento dell’approvvigionamento elettrico sullo Zoncolan, grazie alla realizzazione della nuova sala pompe, che migliorerà la sostenibilità degli impianti.

Visibilità internazionale

A ulteriore conferma della crescente popolarità del comprensorio, la trasmissione di Sky Calciomercato sarà trasmessa in diretta per una settimana dai poli montani del Friuli-Venezia Giulia, offrendo una promozione di grande impatto a livello nazionale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook