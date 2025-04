Rabbino di Trieste su Papa Francesco: “Estremamente problematico”

La morte di Papa Francesco, avvenuta ieri mattina – lunedì 21 aprile alle 7:35 – ha suscitato un’ondata di cordoglio e raccoglimento in tutto il mondo, sebbene siano già nate le prime polemiche in seguito alle parole pronunciate dal rabbino di Trieste, Eliahu Alexander Meloni.

Il capo della comunità ebraica, infatti, durante un’intervista rilasciata al TGR Rai del Friuli-Venezia Giulia, ha definito il Papa “estremamente problematico per il mondo ebraico”, con riferimento alle prese di posizione del Papa sul conflitto in Medio Oriente.

Ecco cos’ha detto il rabbino su Papa Francesco mentre la città di Trieste si raccoglie in preghiera per ricordare l’amato Pontefice.

Rabbino di Trieste accusa il Papa di aver riacceso tensioni religiose

Le parole del rabbino capo di Trieste fanno certo molto discutere e gettano un’ombra su queste giornate segnate dal dolore e dalla preghiera di milioni di fedeli per la scomparsa di Papa Francesco.

Alexander Meloni ha infatti definito il Papa “estremamente problematico per il mondo ebraico”, accusandolo inoltre di aver “risvegliato tensioni nel rapporto tra ebraismo e cristianesimo di cui abbiamo risentito molto, soprattutto dopo il 7 ottobre”.

Il rabbino si riferisce alle dichiarazioni del Pontefice sul conflitto in Medio Oriente, iniziato con l’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, e parla anche della benedizione Urbi et Orbi della domenica di Pasqua, dove Francesco, il giorno prima della sua morte, ha parlato di “drammatica e ignobile situazione umanitaria” a Gaza.

Meloni ha aggiunto in merito: “Ho percepito il suo ultimo intervento come una presa di coscienza che si era addentrato in un cammino pericoloso”.

Le parole del rabbino hanno generato reazioni contrastanti, anche all’interno dello stesso contesto interreligioso triestino, dove la comunità islamica e quella serbo-ortodossa hanno invece ricordato il Papa come uomo di dialogo e immenso amore.

La città di Trieste rende omaggio a Papa Francesco

Nonostante la polemica sollevata dal rabbino Alexander Meloni, la città di Trieste si prepara a rendere omaggio al Pontefice con una messa di suffragio che sarà celebrata questa sera, 22 aprile, alle ore 20:00 presso la chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo. A presiedere la celebrazione sarà il vescovo Enrico Trevisi.

L’intera comunità è invitata quindi a partecipare al momento di preghiera collettiva per salutare una figura che, nel corso del suo pontificato, ha lasciato un segno molto profondo, anche con particolare riferimento a questa regione.

Papa Francesco infatti era particolarmente legato al Friuli-Venezia Giulia: memorabile la sua visita a Redipuglia nel 2014, in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, quando definì la guerra “una follia” e pregò tra le tombe dei caduti.

L’ultima visita a Trieste risale invece al 7 luglio 2024, per la chiusura della 50ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. In quell’occasione, il Pontefice si era rivolto con parole di speranza ad una piazza gremita di famiglie e bambini, sottolineando l’importanza di una fede concreta e operosa.

Il pontefice è stato spesso criticato per le sue posizioni decise in campo geopolitico, e le accuse mosse dal rabbino di Trieste si aggiungono alle voci critiche che, anche dopo la sua morte, continuano a dividere l’opinione pubblica.

Papa Francesco lascia però un’eredità ineguagliabile nel cuore di tutti che anche le tante polemiche non potranno mai scalfire. Trieste, oggi, lo saluterà con rispetto e profondo dolore.

