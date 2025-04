Fedriga: «Con Papa Francesco scompare un ponte verso il mondo»

La notizia della scomparsa di Papa Francesco, avvenuta proprio all’indomani della Santa Pasqua, ha scosso profondamente anche il Friuli-Venezia Giulia. Il presidente della Regione e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, ha espresso profonda commozione, ricordando l’eredità spirituale e umana del Pontefice.

La commozione per una perdita universale

Fedriga ha definito la morte di Papa Francesco come «un segno potente» capace di toccare «tutti i credenti e tutte le persone di buona volontà». Il governatore ha sottolineato l’importanza simbolica della coincidenza con il periodo pasquale, un momento liturgico fondamentale per la comunità cristiana, rafforzando ulteriormente l’impatto emotivo dell’evento.

Un pontificato vicino alla gente comune

Nel messaggio diffuso dal presidente Fedriga, emerge un profondo apprezzamento per il pontificato di Papa Francesco, ricordato soprattutto per la sua capacità di avvicinare la Chiesa alla vita quotidiana delle persone comuni. Un’eredità di semplicità e autenticità che ha lasciato un’impronta indelebile non solo tra i fedeli, ma nell’intera società.

Invito alla preghiera e al raccoglimento

Massimiliano Fedriga ha inoltre invitato tutta la comunità del Friuli-Venezia Giulia a unirsi in un momento di raccoglimento e preghiera, sottolineando che ora «è il momento di raccogliersi in preghiera». Un messaggio che rispecchia il clima di spiritualità e riflessione in tutta la regione, profondamente segnata dalla figura di Papa Francesco.

L’eredità spirituale del Pontefice

Il pontificato di Francesco sarà ricordato per le sue aperture innovative, per il suo dialogo costante con le altre religioni e per il forte richiamo all’accoglienza, alla solidarietà e all’attenzione verso gli ultimi. Elementi che continueranno a influenzare profondamente l’agenda ecclesiale e sociale in tutto il mondo e, inevitabilmente, anche nel Friuli-Venezia Giulia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook