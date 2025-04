Il Trofeo Emozione torna a Pordenone: ciclismo e memoria

Una gara ciclistica internazionale dedicata ai giovani talenti delle due ruote è pronta a infiammare le strade del pordenonese. Il Trofeo Emozione, ideato da Adolfo Sacchetto e Andrea Favot, è ormai un appuntamento fisso del calendario UCI per la categoria Juniores (Under 18), e richiama atleti da tre continenti.

L’edizione 2025 si svolgerà tra le strade bianche della media e bassa pianura pordenonese, con partenza da Vivaro e arrivo nella città di Pordenone, confermandosi tra gli eventi sportivi giovanili più attesi.

Un’edizione nel segno del rispetto

In seguito alle disposizioni istituzionali legate al lutto nazionale per ricordare la figura di Papa Francesco, gli organizzatori hanno deciso di modificare il programma dell’evento. L’obiettivo è quello di garantire lo svolgimento della corsa mantenendo un profilo responsabile e significativo.

Sono stati annullati tutti i festeggiamenti pubblici previsti in Piazza XX Settembre, così come le attività parallele, tra cui l’iniziativa per bambini “Gioca Bimbi in Bici” e le azioni solidali per l’Associazione Il Giglio.

Le cerimonie di premiazione si terranno in una forma sobria, coerente con il clima di lutto nazionale.

Percorso e orari della competizione

L’arrivo della carovana ciclistica nel comune di Pordenone è previsto alle 18:30. Il tracciato attraverserà:

SR251

Via Nuova di Corva

Viale Martelli

Viale Dante

Piazza XX Settembre

Un percorso suggestivo, pensato per esaltare le doti tecniche degli atleti ma anche la bellezza del territorio.

Le modifiche alla viabilità

Per garantire sicurezza e fluidità, il Comune di Pordenone ha previsto divieti e limitazioni al traffico:

Divieti di sosta con rimozione (14:00 – 20:00)

Piazza XX Settembre

Viale Dante (verso viale Martelli)

Viale Martelli (dal Parco Galvani a piazza XX Settembre)

Via Cossetti

Via dei Molini (tra viale Martelli e piazza della Motta)

Via Roma e Vicolo Roma

Piazza Giustiniano (fino al parcheggio Rivierasca)

Divieti di transito (18:00 – 20:00)

Stesse vie sopra menzionate, con l’aggiunta di deviazioni veicolari ove possibile

Sospensione temporanea della circolazione

Limitata al tempo di passaggio dei ciclisti

Si invita la cittadinanza a collaborare e seguire la segnaletica per evitare disagi e garantire la buona riuscita dell’evento.

Un evento di sport e valori

Il Trofeo Emozione si conferma non solo una competizione sportiva di alto livello, ma anche un’occasione per trasmettere valori di rispetto, memoria e responsabilità.

Appuntamento, dunque, a Vivaro e Pordenone, per un’edizione diversa, ma carica di significato.

