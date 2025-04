Recruiting Day per il Cirque du Soleil a Trieste, 180 posti a disposizione

Il 20 maggio il Teatro Rossetti e la Regione Friuli-Venezia Giulia organizzano un Recruiting Day per selezionare 180 nuove figure professionali da impiegare nell’imponente macchina organizzativa del Cirque du Soleil.

“Alegría – In a new light” crea occupazione

Dal 13 giugno al 13 luglio 2025 la compagnia canadese approderà a Trieste, unica nuova tappa italiana, con lo spettacolo celebrativo dei 40 anni di attività, “Alegría – In a new light”. L’arrivo del tendone, dei performer e dello staff richiede professionalità variegate, generando un indotto occupazionale rilevante per la città e l’intera regione.

Le figure ricercate

Le posizioni aperte spaziano tra:

Servizi di supporto : facchini, addetti alla vigilanza non armata, maschere, bigliettieri;

Retail : addetti food & beverage e merchandising ;

Food: cuochi, aiuto-cuochi, lavapiatti, aiuto-camerieri.

Esperienza e flessibilità saranno elementi chiave, ma l’evento rappresenta anche una chance per chi vuole muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo live.

Come candidarsi: scadenze e modalità

Chi desidera partecipare deve inviare il curriculum entro lunedì 12 maggio 2025 utilizzando i link «Mi candido» presenti sulla pagina dedicata sul sito della Regione, scegliendo uno o più profili coerenti con le proprie competenze.

L’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen sottolinea «l’importanza crescente dei Centri per l’Impiego nell’incrociare domanda e offerta» e ringrazia il presidente del Teatro Rossetti Francesco Granbassi per la collaborazione che ha già portato, fra l’altro, le marionette di Podrecca all’Expo di Osaka.

Un trampolino per il futuro

Oltre all’ingaggio temporaneo, le stesse aziende potranno proporre nuove occasioni di lavoro per eventi futuri. Partecipare significa quindi aprirsi a una carriera nel settore degli eventi con possibilità di crescita e formazione certificata.

