Regione FVG opportunità lavoro: 70 posti disponibili

Giovedì 22 maggio Villa de Brandis di San Giovanni al Natisone ospiterà il nuovo recruiting day promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. L’evento è stato presentato a Udine dall’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, che ha sottolineato l’importanza strategica di iniziative mirate al sostegno del territorio e delle sue aziende.

Aziende coinvolte e profili ricercati

Sono 70 le posizioni aperte offerte da 9 aziende locali, operanti in vari settori: dall’alimentare al metalmeccanico, dai servizi finanziari all’automotive. Le aziende protagoniste del recruiting day sono: Banca360 Credito Cooperativo Fvg, Camst Group, Caselli Group, Chiurlo, Comec Group, Domani Sereno Service, LoDe Food, Midolini Group e Pettarini.

Opportunità diversificate sul territorio

Ogni azienda propone offerte di lavoro variegate per rispondere alle diverse esigenze dei candidati: Banca360 cerca operatori di sportello e collaboratori commerciali; Camst Group ha posizioni aperte per cuochi, addetti alle pulizie e magazzinieri; Chiurlo seleziona manutentori e tecnici per il settore energia; Comec Group ricerca un informatico e un’area manager per il mercato estero.

Nel settore alimentare, LoDe Food è alla ricerca di addetti alla macelleria e backoffice, mentre la holding industriale Midolini Group assume figure logistiche, operatori di macchinari e un responsabile legale. Infine, Pettarini seleziona personale amministrativo e tecnico, anche senza esperienza, e la lavanderia industriale Domani Sereno Service assume operai per la stagione estiva.

Una strategia focalizzata sulle persone

L’assessore Rosolen ha enfatizzato che l’obiettivo di questi eventi è anticipare le esigenze delle aziende e sostenere i candidati con formazione specifica prima dell’ingresso in azienda. “Il mondo del lavoro è cambiato”, ha dichiarato Rosolen, “e le aziende locali stanno rispondendo attivamente alle nuove esigenze dei giovani con più welfare, stabilità contrattuale e formazione continua”.

Come partecipare e candidarsi

Per partecipare, i candidati devono inviare il proprio curriculum entro lunedì 12 maggio tramite il link ufficiale della Regione. È prevista una preselezione per individuare i profili più in linea con le richieste delle aziende. Dal mese di gennaio 2025, la Regione ha già realizzato 16 recruiting day, coinvolgendo 130 aziende, raccogliendo 4.200 candidature per 1.600 posti di lavoro messi a disposizione.

Questa nuova giornata di selezione rappresenta quindi un’importante occasione per chi cerca lavoro nel territorio di San Giovanni al Natisone e un segnale positivo per l’economia locale, valorizzando le competenze e il potenziale delle aziende friulane.

