Incidente a Pertegada: scontro tra furgoncino e auto, un ferito grave

Grave incidente stradale nella serata di ieri, intorno alle 19:30, a Pertegada, lungo via Divisione Julia, nei pressi dell’incrocio con via Lignano Sabbiadoro. Un furgoncino commerciale, guidato da Adriano Rostellato, 67 anni, ha tamponato una Fiat Punto, al volante della quale si trovava Vanni Cinello. Dopo l’impatto, il furgone ha terminato la sua corsa contro il muretto di cinta di un’abitazione.

Violento impatto e conducente ferito gravemente

L’incidente si è verificato a circa 200 metri dal bar Julia, mentre Rostellato probabilmente stava rientrando a casa, che si trova non lontano dal luogo del sinistro. La violenza dello schianto è stata tale che il 67enne ha sfondato il parabrezza con la testa, riportando ferite al volto e alle gambe. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno dovuto utilizzare il divaricatore idraulico per liberarlo dalle lamiere del veicolo. Durante le operazioni di soccorso, secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l’uomo non avrebbe mai ripreso conoscenza.

Condizioni gravi per il conducente del furgone

Dopo essere stato estratto dal mezzo, Rostellato è stato immediatamente soccorso dal personale medico e trasportato in ambulanza all’ospedale. Le sue condizioni sarebbero state giudicate gravi, anche se al momento non si hanno ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Il conducente della Punto illeso, ma l’auto distrutta

Alla guida della Fiat Punto coinvolta nel tamponamento si trovava Vanni Cinello, che, fortunatamente, è rimasto illeso. Tuttavia, la sua vettura ha subito danni ingenti, con la parte posteriore completamente distrutta dall’impatto con il furgoncino.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non è ancora chiaro se il 67enne abbia avuto un malore o se l’incidente sia stato causato da una distrazione o un guasto meccanico.

Le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli hanno reso necessaria la chiusura temporanea della strada, con disagi alla circolazione fino alla tarda serata.

