Meteo del weekend in FVG: nuvole in aumento e piogge locali

Nel fine settimana si osserverà l’avvicinamento di una perturbazione dalla Francia, in grado di veicolare correnti meridionali umide. Nei primi giorni della prossima settimana, un robusto anticiclone si posizionerà sulla Scandinavia, mentre sull’Europa centrale insisterà una debole depressione, responsabile di un tempo incerto sulla nostra regione.

Sabato 8 febbraio

La mattinata sarà caratterizzata da un cielo variabile, con spazi di sereno e qualche passaggio nuvoloso. Nel corso della giornata, la nuvolosità aumenterà gradualmente fino a rendere il cielo coperto in serata, soprattutto su bassa pianura e costa, dove non sono escluse deboli piogge. Le temperature in pianura oscilleranno tra -1°C e 2°C nelle minime e tra 11°C e 14°C nelle massime, mentre sulla costa le minime saranno comprese tra 4°C e 7°C, con massime fra 10°C e 12°C.

Domenica 9 febbraio

Le ore notturne porteranno precipitazioni da deboli a moderate, meno frequenti sulle aree alpine, dove la quota neve si attesterà intorno ai 1300 metri. Durante la giornata il cielo risulterà in prevalenza nuvoloso, ma con possibilità di schiarite verso sera. Sulla pianura, le temperature minime andranno dai 5°C ai 7°C, mentre le massime saranno comprese tra 9°C e 12°C; sulla costa, le minime varieranno fra 7°C e 9°C, con massime tra 9°C e 12°C.

Consigli e raccomandazioni

Chi si muove in bassa pianura o lungo la costa farebbe bene a portare con sé l’ombrello, specialmente durante la serata di sabato e la notte su domenica, quando le piogge potranno manifestarsi in modo più evidente. In montagna, la quota neve relativamente elevata limiterà le precipitazioni nevose alle aree più alte, ma è sempre consigliabile seguire gli aggiornamenti meteo in tempo reale.

Fonte dati: Osmer Fvg

