MIB Trieste e Arma: un incontro sulla leadership e le soft skills

Il MIB Trieste School of Management ha ospitato un seminario dedicato all’Arma dei Carabinieri del Friuli-Venezia Giulia, con l’obiettivo di approfondire tematiche chiave come la leadership, la gestione dei team e le competenze trasversali. All’incontro hanno partecipato circa 40 carabinieri, tra cui il Generale Gabriele Vitagliano, comandante della Legione Carabinieri FVG, e il Colonnello Gianluca Migliozzi, comandante provinciale di Trieste.

Leadership e intelligenza collettiva al centro della formazione

Durante il seminario, i partecipanti hanno potuto esplorare il ruolo cruciale della leadership in un contesto organizzativo come quello dell’Arma. Gli esperti del MIB, Vladimir Nanut, CEO della scuola, e Tim Baxter, Associate Director MBA e docente di Leadership Development, hanno approfondito temi come l’intelligenza collettiva, la gestione dei conflitti e delle relazioni, e l’influenza come strumento chiave del comando.

Soft skills: un valore aggiunto anche in ambito militare

Oltre alle competenze tecniche e strategiche, il seminario ha messo in luce l’importanza delle soft skills per un leader efficace, anche nel settore militare. Tra le abilità più rilevanti discusse:

Capacità di relazionarsi e comunicare in modo efficace;

e comunicare in modo efficace; Gestione dei conflitti e problem solving;

e problem solving; Organizzazione del lavoro e proattività;

e proattività; Apertura mentale e capacità di adattamento.

Queste competenze risultano fondamentali per i carabinieri, che operano quotidianamente a stretto contatto con la cittadinanza e devono essere in grado di gestire situazioni complesse con autorevolezza ed empatia.

Il Generale Vitagliano: “Leadership significa gestire le persone”

Durante l’incontro, il Generale Gabriele Vitagliano ha evidenziato l’importanza della leadership nella gestione dei rapporti interni all’Arma. “La leadership è uno strumento essenziale nell’organizzazione militare. L’autorità garantisce legittimità al comando, ma è l’autorevolezza a definirne il valore reale“, ha dichiarato.

Secondo il generale, il compito principale dei leader di oggi non è tanto innovare, quanto preservare e trasmettere i valori etici fondamentali che da sempre caratterizzano l’Arma. La vera sfida è saper orientare i rapporti umani all’interno delle organizzazioni per garantire il successo delle operazioni.

Una sinergia tra mondo accademico e militare

L’iniziativa del MIB Trieste conferma l’importanza della collaborazione tra il settore accademico e le istituzioni militari per la formazione continua e lo sviluppo di competenze chiave. La leadership, infatti, non è solo una qualità innata, ma può essere affinata attraverso la formazione e il confronto con esperti del settore.

