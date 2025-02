La Bobo Summer Cup Padel torna in Friuli-Venezia Giulia per un evento imperdibile. Dal 1 al 3 agosto 2025, Lignano Sabbiadoro ospiterà la finalissima del torneo amatoriale, che vedrà protagonisti Christian Vieri e alcune leggende del calcio mondiale. Sarà un weekend all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà.

Un grande evento presentato alla BIT di Milano

L’annuncio ufficiale è avvenuto durante la fiera del turismo BIT di Milano, alla presenza di Christian Vieri e dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.

“Siamo felici di accogliere nuovamente questo grande evento nella nostra Regione”, ha dichiarato Bini. “Nel 2023 ha attirato migliaia di appassionati di padel e tifosi sportivi, e siamo certi che anche questa edizione sarà un successo”. L’assessore ha inoltre sottolineato l’importanza della dimensione benefica della manifestazione.

Un torneo all’insegna della sfida e della beneficenza

La Bobo Summer Cup Padel è molto più di un semplice torneo. L’evento permette ai fan di sfidare Vieri e i suoi amici ex calciatori in un’atmosfera unica, tra spettacolo e passione per lo sport.

Come nelle edizioni precedenti, l’iniziativa avrà anche una finalità benefica: il torneo sosterrà l’associazione “Sostegno 70” a favore del progetto “Un Brutto t1po!”, che si occupa di ricerca sul diabete di tipo 1 e di supporto alle famiglie dei bambini colpiti dalla malattia.

Lignano Sabbiadoro, location d’eccezione

La scelta di Lignano Sabbiadoro per ospitare la finale del torneo conferma il ruolo centrale della località balneare nel panorama sportivo e turistico del Friuli-Venezia Giulia. Grazie alle sue strutture all’avanguardia e alla capacità di attrarre grandi eventi, la città si conferma un punto di riferimento per il turismo sportivo.

Appuntamento imperdibile per sportivi e tifosi

Il torneo si terrà dal 1 al 3 agosto 2025 e si preannuncia come un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del padel e del grande calcio. Gli spettatori potranno assistere a partite emozionanti, incontrare da vicino le stelle del calcio internazionale e contribuire a una causa benefica di grande valore.

