Inaugurata la Capitale Europea della Cultura 2025 tra Slovenia e Italia

Le città di Nova Gorica e Gorizia hanno dato ufficialmente il via a GO! 2025, la Capitale Europea della Cultura, con un’eccezionale giornata di celebrazioni che ha unito due nazioni sotto il segno dell’arte, della musica e dello spirito transfrontaliero. L’8 febbraio, una data simbolica per entrambi i Paesi, ha visto la partecipazione di migliaia di persone, artisti, istituzioni e leader politici, sancendo l’inizio di un anno ricco di eventi.

L’inaugurazione: da stazione a stazione

La giornata di apertura, intitolata “Da stazione a stazione”, ha preso il via dalla Stazione ferroviaria di Gorizia, con un grande corteo transfrontaliero che ha coinvolto 1.500 performer, bande musicali e gruppi folcloristici. Il corteo si è diretto verso la Piazza Transalpina/Trg Evrope, simbolo dell’unione tra le due città, dove hanno preso la parola il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e la Presidente della Slovenia Nataša Pirc Musar, affiancati dai ministri della cultura e dalle autorità regionali e internazionali.

Musica e spettacoli per unione e condivisione

Dopo la cerimonia ufficiale, la festa è proseguita con un’inedita esibizione congiunta delle bande della polizia italiana e slovena, seguita dalla sfilata dei sindaci del Friuli-Venezia Giulia. La giornata ha visto anche le performance di Pierpaolo Foti e Shari, oltre a spettacoli coreutici e musicali delle associazioni locali.

Nel pomeriggio, un altro momento significativo è stata la performance Walking Sculpture, un corteo artistico che ha attraversato il confine con la scenografica Sfera di Michelangelo Pistoletto, simbolo di armonia e connessione tra i popoli.

La cerimonia ufficiale in Piazza Transalpina

Il cuore dell’inaugurazione si è svolto nella rinnovata Piazza Transalpina, con un grande evento trasmesso anche in diretta nelle piazze di Gorizia e Nova Gorica. La cantautrice Tish e l’artista sloveno Boris Benko hanno aperto la serata con performance emozionanti, seguite dalla presentazione del programma di GO! 2025. Grazie ai fondi europei e alla collaborazione tra i due comuni, la piazza si è trasformata in un simbolo concreto di integrazione e condivisione.

Festa fino a notte fonda

Le celebrazioni sono continuate in Piazza Vittoria con l’illuminazione scenografica del Castello di Gorizia, concerti di Remo Anzovino e dei 40 Fingers, fino al DJ set di DADDY G (Massive Attack) e Andy Smith (ex Portishead) in Piazza Transalpina. L’evento ha attirato migliaia di visitatori, confermando il successo dell’iniziativa.

GO! 2025 continua: un anno di cultura senza confini

Le celebrazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, con eventi a Gorizia, Nova Gorica e in tutta la regione, confermando l’importanza della Capitale Europea della Cultura nel creare connessioni e opportunità per il territorio. GO! 2025 è solo all’inizio: un anno di cultura, innovazione e inclusione attende la comunità transfrontaliera

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook