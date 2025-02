Liceo Galvani e Atap insieme per la sicurezza sui mezzi pubblici

Sensibilizzare i giovani all’importanza delle regole sui mezzi pubblici è l’obiettivo del progetto “Sicurezza in ogni viaggio, protezione ad ogni passo”, promosso da Atap, la società che gestisce il trasporto pubblico locale di Pordenone all’interno del consorzio TPL FVG. L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con il Liceo Artistico Enrico Galvani di Cordenons e con il supporto di don Alessandro Tracanelli, referente della parrocchia Beato Odorico di Pordenone.

Cinque opuscoli per educare i giovani

Gli studenti della classe terza “E” del Liceo Galvani hanno realizzato cinque pieghevoli interattivi, arricchiti da raffigurazioni grafiche che illustrano i rischi derivanti da comportamenti scorretti a bordo degli autobus. Questi materiali, accessibili in inglese, francese e arabo tramite QR code, trattano temi come false generalità, interruzione di pubblico servizio, molestie e danneggiamenti, evidenziando le possibili conseguenze legali. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo dell’avvocato Valentina Arcidiacono del Foro di Pordenone, che ha fornito un vademecum dettagliato sull’argomento.

Un incontro per presentare il progetto

La presentazione del progetto si è svolta nella sede di Confindustria Alto Adriatico, con la moderazione del giornalista Gigi Di Meo, direttore de “il 13”. All’incontro hanno partecipato:

Michele Lastella , prefetto di Pordenone

, prefetto di Pordenone Narciso Gaspardo , presidente e amministratore delegato di Atap

, presidente e amministratore delegato di Atap Enrico Quattrin , dirigente del Liceo Galvani

, dirigente del Liceo Galvani Don Alessandro Tracanelli

Avvocato Valentina Arcidiacono

Il valore del trasporto pubblico

Durante l’evento, il prefetto Lastella ha sottolineato come l’autobus sia stato un tempo un luogo di aggregazione sociale, funzione che si è persa col tempo, ma che rimane comunque uno spazio pubblico in cui vanno rispettate le regole. Ha inoltre evidenziato l’importanza dell’esempio da parte di tutti gli utenti, compresi i più giova ni.

27mila passeggeri al giorno: un bene comune da rispettare

Il presidente di Atap, Narciso Gaspardo, ha fornito dati significativi: gli autobus Atap, tra linee urbane ed extraurbane, trasportano circa 27mila passeggeri al giorno, in gran parte studenti. Gaspardo ha ribadito che il trasporto pubblico è un bene comune, soprattutto in un contesto come quello di Pordenone, dove Atap è per la quasi totalità di proprietà pubblica.

Studenti protagonisti del progetto

Cinque gruppi di lavoro hanno creato altrettanti opuscoli informativi, presentati dagli studenti India Sanson, Gloria D’Andrea, Jennifer Durofil, Nicolò Zanini, Martina Martinel e Tommaso Belfiore. Gli opuscoli, curati nella stampa da Atap, saranno distribuiti gratuitamente agli utenti nelle biglietterie e nei terminal aziendali.

Un’iniziativa per il futuro

Questo progetto rappresenta un passo importante per sensibilizzare i giovani sull’uso corretto e sicuro del trasporto pubblico. Educare alla legalità e al rispetto delle regole fin dalla giovane età significa garantire un ambiente più sicuro e civile per tutti gli utenti del servizio di trasporto pubblico.

