Ancora un caso di truffa scoperto durante un esame teorico per il conseguimento della patente di guida. Questa volta, il protagonista è un 30enne di origine indiana, sorpreso a utilizzare un micro-auricolare collegato a uno smartphone per ricevere le risposte da un suggeritore esterno. Grazie alla prontezza della Guardia di Finanza di Pordenone, l’illecito è stato individuato e bloccato in tempo.

L’intervento della Guardia di Finanza

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio condotte dalle Fiamme Gialle del Friuli Occidentale, con l’obiettivo di contrastare frodi durante le prove d’esame. Durante la sessione, i finanzieri hanno monitorato con attenzione i candidati, concentrandosi su eventuali comportamenti sospetti. L’uomo, infatti, rispondeva ai quesiti dopo aver compiuto movimenti ripetitivi, attirando l’attenzione degli investigatori.

La scoperta dell’inganno

Al termine dell’esame, il candidato è stato fermato e perquisito. I militari hanno trovato e sequestrato due smartphone, utilizzati come router e modem per collegarsi all’esterno, oltre a un micro-auricolare, attraverso cui riceveva le risposte corrette. Nonostante l’esito positivo della prova teorica, l’uomo è stato immediatamente bloccato e segnalato alle autorità.

Denuncia e conseguenze legali

Il cittadino indiano è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pordenone per frode negli esami. Il suo tentativo di aggirare le regole, grazie all’uso di tecnologie sofisticate, è stato stroncato sul nascere. Ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla legge, rischiando pesanti sanzioni e l’invalidazione dell’esame.

Un fenomeno sempre più diffuso

Non è la prima volta che casi simili vengono scoperti durante gli esami per la patente. Le tecnologie avanzate hanno reso più sofisticati i metodi di frode, ma le forze dell’ordine sono sempre più preparate a contrastare questi illeciti. Episodi del genere mettono in evidenza la necessità di controlli rigorosi per garantire che chi ottiene la patente sia effettivamente idoneo alla guida.

