Pnrr FVG, la Regione supera il 90% di obiettivi raggiunti

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) in Friuli-Venezia Giulia ha toccato un traguardo significativo: il 95% dei macro-obiettivi e il 92% dei target specifici sono stati centrati all’inizio del 2025. A riferirlo è stata l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, in occasione della sedicesima riunione della Cabina di regia sul Pnrr, tenutasi alla presenza delle direzioni regionali, degli Enti di decentramento e dell’Anci.

Risorse e progetti in campo

Le risorse del Pnrr riversate su tutto il territorio regionale ammontano a 2 miliardi e 900mila euro, mentre è di competenza diretta dell’Amministrazione regionale un pacchetto di circa 580 milioni di euro. Di questi, 523 milioni sono già stati impegnati (pari all’89%). In questo contesto, il 23% dei progetti regionali ha già raggiunto la fase di collaudo, testimoniando un avanzamento concreto delle opere e degli investimenti.

Impegno degli Enti locali

Anche i Comuni del Friuli-Venezia Giulia svolgono un ruolo importante: a loro sono destinati 400 milioni di euro del Pnrr, suddivisi in 838 progetti, di cui 330 (ovvero il 39%) risultano già in fase di collaudo, con un avanzamento della spesa del 25%. La Regione, dal canto suo, è intervenuta con 26 milioni di euro a sostegno delle anticipazioni di cassa per garantire la continuità finanziaria degli interventi.

Opere strategiche e investimenti

Tra le principali opere in realizzazione spiccano gli interventi di Protezione civile per la gestione del rischio di alluvione e la riduzione del rischio idrogeologico, senza dimenticare le infrastrutture ferroviarie e ciclabili. In particolare:

La Ciclovia Trieste-Lignano-Venezia , attualmente in fase di progettazione esecutiva;

, attualmente in fase di progettazione esecutiva; Il potenziamento della Ferrovia Udine-Cividale ;

; L’elettrificazione della banchina di Porto Nogaro.

Procedure semplificate e prospettive

Un’importante novità arriva dal Ministero dell’Economia e Finanze, che con un decreto di dicembre ha introdotto una procedura semplificata per l’erogazione delle risorse sui pagamenti maturati: i fondi possono essere richiesti entro 30 giorni anziché attendere la verifica di dettaglio, demandata alla fase di rendicontazione. Questo meccanismo dovrebbe garantire un ulteriore slancio alla conclusione delle opere entro la scadenza del 2026.

Ringraziamenti e prospettive future

L’assessore Zilli ha voluto sottolineare la professionalità e l’impegno di tutte le strutture regionali coinvolte, decisivi nel centrare obiettivi tanto sfidanti. Grazie a un monitoraggio costante e a un coordinamento efficace, la Friuli-Venezia Giulia punta a completare ogni progetto entro i tempi stabiliti dal Piano, dimostrando una forte capacità realizzativa e un’attenzione strategica verso il futuro del territorio.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook