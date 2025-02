Sport e business a confronto: Javier Zanetti protagonista di Match Point

Il centro dei Magredi Poldini di San Quirino si prepara ad accogliere un evento esclusivo: la prima edizione di Match Point, un format innovativo che unisce il mondo dello sport e quello del business. L’appuntamento, in programma il 17 marzo, è organizzato dal Comune di San Quirino in collaborazione con Indaco Italia e Squadrati.

Javier Zanetti, ospite d’onore dell’evento

Uno degli ospiti più attesi sarà Javier Zanetti, leggenda del calcio italiano ed ex capitano dell’Inter. Con 858 partite in Serie A, Zanetti ha scritto pagine di storia del calcio vincendo numerosi trofei, tra cui il celebre triplete del 2010 con José Mourinho.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l’ex campione argentino ha intrapreso un’importante carriera manageriale, ricoprendo il ruolo di vicepresidente dell’Inter. La sua esperienza nel passaggio dalla competizione sportiva alla gestione aziendale sarà uno dei temi chiave dell’evento.

Sport e azienda: una sinergia vincente

Il tema principale di Match Point sarà “Dalla competizione sportiva alla collaborazione aziendale”, un argomento di grande interesse per manager e imprenditori. L’evento offrirà un’occasione unica per apprendere come le strategie dello sport possano essere applicate con successo nel mondo aziendale.

Ad arricchire il dibattito ci saranno esperti di alto livello come Simone Teso (sport & business coach), Davide Micalich (presidente della UEB Cividale Basket, squadra di Serie A2) e Gian Luca Schmidt, direttore marketing del Maccan Prata Calcio a 5. Quest’ultimo avrà il compito di moderare gli incontri e stimolare il confronto tra i relatori.

Zanetti e l’impegno sociale con la Fondazione PUPI

Oltre al suo ruolo in ambito sportivo e manageriale, Javier Zanetti è attivamente impegnato nel sociale attraverso la Fondazione PUPI, da lui fondata nel 2001. L’organizzazione si occupa di tutela dei diritti dei bambini in Argentina, offrendo loro opportunità di crescita e sviluppo.

Come partecipare a Match Point

L’evento è aperto a tutti, e per partecipare è consigliato visitare il sito ufficiale di Match Point, dove si possono trovare tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione degli incontri.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook