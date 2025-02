La transizione energetica in Friuli-Venezia Giulia prosegue con slancio, grazie a importanti investimenti che aiutano imprese, cittadini ed enti a fronteggiare i rincari dei costi energetici. Negli ultimi tre anni, la Regione ha stanziato 300 milioni di euro per sostenere l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica, con un’attenzione particolare all’autoproduzione come via per abbassare le bollette.

Convegno su rincari e soluzioni energetiche

Il tema è stato al centro del convegno “Cittadini imprese e istituzioni tra opportunità e rincari energetici”, organizzato da Consumatori attivi e Consumerismo con il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia. Nel corso dell’incontro, l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha sottolineato come tali finanziamenti abbiano l’obiettivo di sostenere la comunità regionale in un momento di incertezza, permettendo alle famiglie e alle aziende di ridurre le spese grazie all’energia prodotta in proprio.

Focus sull’idrogeno, la North Adriatic Hydrogen Valley

Oltre al fotovoltaico, la Regione sta investendo anche sullo sviluppo dell’idrogeno come fonte energetica pulita. Grazie al progetto North Adriatic Hydrogen Valley, realizzato in collaborazione con Slovenia e Croazia e finanziato dal Pnrr, l’area potrà contare su un sostegno superiore a 70 milioni di euro. A questi si aggiungono i 5 milioni di euro destinati dall’ultima legge di stabilità per promuovere la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, oltre ai 10 milioni di euro derivanti dall’accordo con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

I progetti per l’efficientamento energetico

Anche grazie ai finanziamenti del Pnrr, si stanno realizzando interventi dal valore complessivo di 688 milioni di euro, che coinvolgono privati, imprese pubbliche e private, istituzioni e scuole. L’obiettivo è migliorare l’efficienza energetica sul territorio, con positive ricadute sul costo dell’energia e sull’impatto ambientale. I Benefici previsti da questi investimenti sono la riduzione dei costi in bolletta e la maggiore competitività per le imprese.

Una comunità più consapevole

L’assessore Zilli ha evidenziato l’importanza della trasparenza e della collaborazione tra Regione, associazioni di categoria e organismi come Consumatori Attivi, per creare fiducia nella comunità. L’impegno istituzionale, supportato dai fondi europei e da quelli regionali, punta a rendere sempre più accessibili e convenienti le fonti rinnovabili, un obiettivo cruciale per affrontare le sfide presenti e future nel campo dell’energia.

