Friuli-Venezia Giulia punta sull’idrogeno per il futuro energetico

Il Friuli-Venezia Giulia si prepara a diventare un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile e la decarbonizzazione grazie agli investimenti nell’idrogeno. Il governatore Massimiliano Fedriga, insieme agli assessori Alessia Rosolen e Fabio Scoccimarro, ha partecipato al tavolo di lavoro organizzato da The European House Ambrosetti, per discutere le potenzialità dell’idrogeno come fonte energetica del futuro.