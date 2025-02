Udine: tre agenti dedicati al quartiere Aurora per la sicurezza

La Polizia Locale di Udine rafforza la sua presenza sul territorio con tre agenti dedicati al quartiere Aurora, prima periferia est della città. Grazie alla nuova sede operativa in viale Forze Armate, 4, accanto alla farmacia, i cittadini avranno un punto di riferimento stabile per la sicurezza e la gestione delle segnalazioni. Il servizio, attivo già da dicembre, prevede turni settimanali tra la mattina e il pomeriggio, con un agente disponibile ogni giovedì per incontrare i residenti e raccogliere le loro istanze.

Un presidio di prossimità per i cittadini

L’iniziativa è coordinata dal responsabile che gestisce anche gli altri due presidi attivi nei quartieri di Paderno e Sant’Osvaldo. Questo modello organizzativo mira a garantire un controllo più capillare del territorio, intervenendo nelle aree considerate più a rischio. La Polizia Locale sarà quindi impegnata in un monitoraggio costante, prevenendo situazioni di degrado e raccogliendo segnalazioni direttamente dai residenti.

Le dichiarazioni delle istituzioni

L’assessore comunale alla Polizia Locale, Rosi Toffano, ha sottolineato l’importanza del contatto diretto con i cittadini: “Vogliamo mettere in contatto la Polizia Locale con gli abitanti del quartiere. Devono sapere che c’è un presidio a cui rivolgersi in caso di necessità”.

Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha evidenziato come questo intervento sia parte di un più ampio progetto di sicurezza urbana: “Abbiamo superato le 90 unità di agenti in servizio grazie a nuove assunzioni e puntiamo a raggiungere quota 100. Il potenziamento della Polizia Locale nei quartieri era un impegno del nostro programma elettorale e oggi diventa realtà”.

Il ruolo della Polizia Locale nei quartieri

Secondo il comandante della Polizia Locale di Udine, Eros Del Longo, i nuclei di quartiere sono fondamentali per migliorare la gestione della sicurezza nelle aree periferiche: “Monitoriamo in maniera più consistente il territorio, permettendo interventi mirati per ridurre il degrado e garantire maggiore sicurezza”.

Anche Toffano ha ribadito la rilevanza della nuova organizzazione, affermando che la sicurezza urbana si costruisce giorno dopo giorno con azioni concrete come questa.

Un passo concreto per la sicurezza urbana

L’apertura del nuovo presidio in viale Forze Armate rappresenta un passo avanti nella sicurezza urbana di Udine. La presenza di agenti dedicati sul territorio permette un maggiore controllo, un ascolto attivo delle problematiche del quartiere e una collaborazione più stretta tra istituzioni e cittadini. Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale punta a garantire una città più sicura, dove i cittadini possano sentirsi tutelati e ascoltati.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook