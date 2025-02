Guardia di Finanza e studenti del Kennedy: lezione sulla legalità

La formazione e la cultura rappresentano strumenti strategici nella lotta alla criminalità organizzata. Con questo obiettivo, la Guardia di Finanza e l’associazione culturale “La mafia non è solo sud” hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico “J. F. Kennedy” di Pordenone per una lezione di legalità.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Direzione Scolastica, si è svolto sabato 15 febbraio davanti agli allievi di una classe quarta, già impegnati in un percorso formativo sulla storia delle organizzazioni criminali e sulla situazione del crimine nel Friuli Occidentale. Tale percorso è curato da Davide Tassan Zorat, Presidente dell’associazione “La mafia non è solo sud”.

L’impegno della Guardia di Finanza nel territorio

L’iniziativa evidenzia il forte impegno del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone nel promuovere i valori della legalità, lavorando in sinergia con le scuole e le realtà civiche più attive del territorio.

Durante l’incontro, il Colonnello Davide Cardia, Comandante provinciale della Guardia di Finanza, e il Luogotenente Fabio Marullo, Comandante del Nucleo Mobile del Gruppo di Pordenone, hanno illustrato le funzioni della Guardia di Finanza nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Casi pratici e coinvolgimento attivo degli studenti

I relatori hanno presentato numerosi casi pratici, mostrando agli studenti le gravi conseguenze legali e amministrative legate ai reati connessi alla criminalità organizzata e al traffico di droga.

Gli studenti del Kennedy hanno dimostrato grande attenzione e curiosità, ponendo domande mirate sugli argomenti trattati e interagendo attivamente con i rappresentanti della Guardia di Finanza.

Educazione alla legalità: un investimento per il futuro

Iniziative come questa sottolineano quanto sia fondamentale educare i giovani alla cultura della legalità, fornendo loro strumenti per riconoscere e contrastare fenomeni criminali. La collaborazione tra istituzioni scolastiche, forze dell’ordine e associazioni culturali rappresenta un modello efficace per rafforzare la coscienza civica delle nuove generazioni.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook