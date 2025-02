Disservizi telefonici, la Regione punta su nuove soluzioni nelle zone montane

Tavolo tecnico e sportello regionale per affrontare le criticità delle reti telefoniche nelle zone montane del Friuli-Venezia Giulia: sono queste le azioni immediate annunciate dall’assessore regionale al Patrimonio e Sistemi informativi Sebastiano Callari e dal prefetto di Udine Domenico Lione al termine di un incontro in Prefettura. L’obiettivo è rispondere in maniera concreta ai numerosi disservizi, specialmente nelle aree montane e collinari, dove il segnale telefonico risulta spesso debole o addirittura assente, sia per la rete fissa che per quella mobile e internet.

Criticità delle reti fissa, mobile e internet

Da settimane i sindaci delle Valli del Natisone e dell’Alta Val del Torre, così come altri Comuni montani, hanno segnalato il mancato funzionamento della rete telefonica fissa e l’assenza di connessione internet, con intere zone scoperte dal segnale. Questi problemi hanno un impatto negativo non solo sulla qualità della vita dei residenti, ma anche sulla sicurezza pubblica e sulla lotta allo spopolamento della montagna.

Tavolo tecnico in Prefettura

Grazie alla collaborazione del Prefetto di Udine, verrà costituito entro due settimane un tavolo tecnico per mappare con precisione le aree più colpite e individuare soluzioni reali. Il monitoraggio riguarderà soprattutto le linee di telefonia fissa, spesso trascurate dai gestori, e le zone in cui il segnale mobile e la connessione internet sono inesistenti o instabili.

Sportello regionale per i sindaci

L’assessore Callari ha annunciato la creazione di uno sportello regionale che metterà in contatto diretto i Comuni con i responsabili tecnici delle compagnie telefoniche, senza dover passare dai consueti numeri verdi. In questo modo, i sindaci potranno segnalare in tempo reale i disservizi o la mancata esecuzione di lavori previsti, come l’installazione di ponti radio o la manutenzione delle linee interrate.

Responsabilità sociale dei gestori

Nel corso dell’incontro, Callari ha ribadito la necessità di una responsabilità sociale da parte dei gestori telefonici: garantire le comunicazioni in aree periferiche e montane vuol dire infatti contribuire alla sicurezza e al mantenimento della popolazione locale. La Regione, dal canto suo, ha già investito molto per garantire la copertura e ora chiede lo stesso impegno anche ai privati.

Manutenzione e interramento delle linee

Tra le possibili soluzioni è stato suggerito l’interramento delle linee telefoniche, così da ridurre al minimo i problemi causati dal maltempo o dalla caduta di alberi. Si tratta però di un’operazione complessa che richiederà la condivisione di costi e risorse tra la Regione, i Comuni e i gestori telefonici.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook