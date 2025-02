Gemona, il castello medievale rinasce: conclusi i lavori di manutenzione

Si sono conclusi gli interventi di straordinaria manutenzione e riqualificazione del castello medievale di Gemona del Friuli. Il progetto, parte di un accordo tra il Comune e la Regione Friuli-Venezia Giulia, ha l’obiettivo di valorizzare il sito storico e migliorare l’esperienza turistica.

Manutenzione e recupero delle aree storiche

I lavori, iniziati a novembre, hanno interessato principalmente l’area delle altane, situata sui terrazzamenti del fronte sud e sud-est del colle. Qui, una squadra di operai ha rimosso la vegetazione infestante e ripristinato i terrazzamenti in muri di pietra e le varie scalinate, riportando alla luce un’area di ben 8.000 metri quadrati.

Successivamente, gli interventi si sono concentrati sul percorso “Elti – Zignoni”, un antico cammino realizzato nel 1939, oggi inagibile. Grazie alla pulizia di oltre 1.000 metri quadrati, il sentiero tornerà accessibile, permettendo una connessione diretta tra la sommità del colle e la storica Piazza del Ferro.

Percorsi rinnovati e un museo all’aperto

Oltre al castello, le operazioni di pulizia e recupero hanno riguardato anche la postazione militare del Monte Ercole, un’area di 7.000 metri quadrati a nord di Ospedaletto. Parte integrante del complesso difensivo dell’Alto Tagliamento, questa zona, prima difficilmente accessibile, è stata riaperta ai turisti.

All’interno del sito è stato inoltre realizzato un museo fotografico a cielo aperto, che offre ai visitatori un viaggio nella storia militare del territorio attraverso immagini e testimonianze.

Sicurezza e accessibilità per tutti

Oltre agli interventi di decespugliamento e abbattimento degli alberi in condizioni precarie, il piano prevede nei prossimi anni anche piccoli lavori edili di ripristino, fondamentali per garantire la sicurezza dei visitatori. Verranno sistemati:

Protezioni lungo i percorsi turistici

Tratti di gradinate e muretti in pietra

Questi interventi permetteranno una fruizione più sicura e agevole dell’area del castello, rendendolo un punto di riferimento per il turismo culturale.

Investimenti per il futuro

Il recupero del castello di Gemona non si ferma qui: la Regione Friuli-Venezia Giulia ha stanziato 2,35 milioni di euro per ulteriori opere di riqualificazione. Questi fondi saranno utilizzati per progettare e avviare i lavori di ristrutturazione della risalita meccanizzata, un’infrastruttura che consentirà anche alle persone con problemi motori di raggiungere il maniero.

L’intervento rappresenta il tassello finale del lungo processo di ricostruzione del castello, danneggiato dal tragico terremoto del 1976. Con queste migliorie, Gemona potrà offrire ai visitatori un’esperienza unica, tra storia, cultura e panorami mozzafiato.

