Friuli-Venezia Giulia, furti in aumento del 38,5%: i dati del 2023

Il Friuli-Venezia Giulia ha subito un aumento allarmante dei furti nel 2023, con un incremento del 38,5% rispetto all’anno precedente. Secondo i dati dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, nella regione si sono verificati 3.458 furti in abitazione, un dato che porta il Friuli-Venezia Giulia dal secondo al dodicesimo posto nella classifica delle regioni più sicure d’Italia.

Trieste: la provincia più colpita

A livello provinciale, Trieste registra il peggior aumento a livello nazionale: il numero di furti in casa è cresciuto del 57,5% in un solo anno. La situazione è critica anche nelle altre province: Udine ha registrato 1.697 furti nel 2023, mentre Pordenone ne ha contati 974. La ricerca, condotta con il supporto del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno, evidenzia un forte peggioramento della sicurezza domestica in tutta la regione.

Un tasso superiore alla media nazionale

Il Friuli-Venezia Giulia presenta un tasso di 28,9 furti ogni 10.000 abitanti, superiore di 3,9 punti alla media nazionale. Il punteggio dell’indice di sicurezza della regione è sceso da 111,9 nel 2022 a 101,2 nel 2023, avvicinandosi alla media italiana (100). Questo dato indica un peggioramento significativo rispetto agli anni precedenti.

Cresce la consapevolezza sulla sicurezza domestica

L’indagine dell’Osservatorio Censis-Verisure non si limita solo all’analisi dei furti, ma considera anche altri fattori che influenzano la sicurezza in casa, come la presenza di persone vulnerabili, la qualità degli impianti domestici e il livello di sovraffollamento. Secondo il rapporto, l’89,2% degli italiani considera la sicurezza domestica essenziale per il proprio benessere.

Italiani sempre più orientati alla protezione della casa

L’aumento dei furti sta spingendo le famiglie a investire in sicurezza. Il 50,1% degli italiani ha intenzione di installare sistemi di protezione nei prossimi anni, mentre il 64,7% ritiene fondamentale dotarsi di un sistema d’allarme integrato. Non solo la prevenzione dei furti, ma anche la sicurezza personale sta diventando una priorità: il 25,5% teme incidenti domestici, mentre il 37,7% ha paura di sentirsi male in casa senza possibilità di ricevere aiuto.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook