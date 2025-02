Ricerca e occupazione, Eurolls traina lo sviluppo della montagna FVG

Eurolls, azienda fondata nel 1987 e con sede principale ad Attimis, continua a rappresentare un’eccellenza per il comparto manifatturiero del Friuli-Venezia Giulia. La recente visita degli assessori regionali alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e alle Finanze, Barbara Zilli, agli stabilimenti di Villa Santina ha confermato la volontà della Regione di supportare le imprese virtuose che investono in ricerca, sviluppo e occupazione.

Un modello di crescita per la montagna friulana

Secondo l’assessore Zilli, Eurolls rappresenta un esempio di imprenditorialità lungimirante, capace di rilanciare il territorio montano e attrarre professionalità qualificate. L’azienda si distingue per la sua capacità di innovazione, con ben 20 brevetti depositati negli ultimi tre anni e investimenti per 30 milioni di euro. L’ultima realizzazione di spicco è il primo laminatoio per il titanio, una dimostrazione dell’orientamento all’innovazione della multinazionale.

Il sostegno della Regione e il ruolo dei consorzi

Durante la visita, l’assessore Bini ha sottolineato il ruolo fondamentale della Regione nel supporto alle aziende attraverso strumenti finanziari come Friulia, Finest e FVG Plus. Inoltre, grazie alla collaborazione con i Consorzi e i cluster industriali, vengono garantiti strumenti come il credito agevolato e bandi specifici per favorire investimenti e crescita occupazionale.

Eurolls: un’azienda globale con radici friulane

Eurolls sviluppa soluzioni personalizzate per i produttori di tubi e profili aperti a livello mondiale, con una gamma di prodotti che include anche cassette da laminazione e microcassette per l’industria del filo. Oltre agli stabilimenti di Villa Santina, l’azienda è presente a Remanzacco e Resia, e dispone di sedi anche a Milano, Brasile, Cina, Messico e Stati Uniti, consolidando la sua posizione nel mercato internazionale.

Il recupero del sito industriale di Villa Santina

Un ulteriore segnale di sviluppo per il territorio è il recupero del sito industriale di Villa Santina, colpito da un incendio nel 2021. Grazie a un finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro, il Carnia Industrial Park sta completando la ristrutturazione dell’edificio, che ospiterà nuove realtà produttive. Tra queste, il nuovo edificio modulare Botteghe Artigiane della Carnia, che accoglierà laboratori artigianali, tra cui la storica Tessitura Carnica e la panetteria Chiaruttini.

