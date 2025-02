Terminal ungherese delle Noghere: lavori in corso, sarà pronto nel 2028

TRIESTE – Il terminal ungherese delle Noghere sarà completato entro il 2028. L’annuncio è arrivato oggi dal viceministro ungherese agli Affari Esteri e Commercio, Levente Magyar, durante un incontro presso la sede dell’Autorità Portuale di Trieste, alla presenza del viceministro italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. Il progetto, dal valore di circa 200 milioni di euro, rappresenta un’importante espansione per il porto giuliano e un’opportunità strategica per il commercio tra Italia e Ungheria.

Un progetto chiave per l’export e lo sviluppo economico

Secondo Edoardo Rixi, il terminal non è solo un’infrastruttura portuale, ma un tassello fondamentale per l’intera economia europea. “Questo progetto porta sul Mediterraneo uno degli Stati europei con il più alto tasso di esportazioni”, ha sottolineato il viceministro, evidenziando come ciò garantirà maggiori opportunità di commercio e crescita sia per l’Italia che per il centro-est Europa.

Anche l’assessore regionale Pierpaolo Roberti ha ribadito l’importanza strategica dell’opera, sottolineando come il sopralluogo di oggi segni “un punto di svolta fondamentale” in un processo iniziato nel 2018. L’accesso al mare rappresenta un vantaggio competitivo per la regione Friuli-Venezia Giulia, rafforzando il ruolo di Trieste come snodo logistico chiave per l’Europa.

Cantiere avviato: costruzione del muro di banchina e dragaggio

La visita al cantiere ha segnato l’inizio ufficiale della costruzione del muro di banchina e delle operazioni di dragaggio, fondamentali per rendere il terminal operativo entro le tempistiche previste. L’infrastruttura, una volta completata, potenzierà i collegamenti commerciali tra il Mediterraneo e l’Europa centrale, rendendo Trieste un hub sempre più strategico.

Ad accompagnare i due viceministri c’erano anche il commissario del porto Vittorio Torbianelli e diversi rappresentanti istituzionali, a conferma dell’attenzione che il progetto sta ricevendo a livello locale e nazionale.

Chi guiderà l’Autorità Portuale? Rixi: “Non è il giorno per fare nomi”

Durante il punto stampa, però, l’attenzione si è spostata su un altro tema caldo: la nomina del nuovo presidente dell’Autorità Portuale di Trieste. Rixi ha evitato di sbilanciarsi, dichiarando che “non è certamente il giorno per fare nomi”, lasciando intendere che la decisione richiederà ancora del tempo.

Un altro tema cruciale affrontato dal viceministro riguarda la sicurezza informatica delle infrastrutture portuali. Rixi ha lanciato un allarme sugli attacchi hacker, cresciuti del 300% negli ultimi cinque anni, sottolineando la necessità di adottare sistemi digitali con tecnologie di carattere militare, piuttosto che affidarsi a soluzioni open source, considerate più vulnerabili.

Trieste verso il futuro: una città sempre più centrale per l’Europa

Con il nuovo terminal delle Noghere, Trieste conferma il proprio ruolo di snodo strategico per il commercio internazionale. L’infrastruttura, che favorirà l’interscambio tra Italia e Ungheria, rappresenta un passo decisivo per rafforzare la competitività del porto giuliano e la sua proiezione verso il mercato globale.

Il 2028 potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il porto di Trieste, con una struttura moderna e funzionale che aumenterà il traffico merci e le opportunità di investimento. L’attenzione resta ora sulla tempistica dei lavori e sulle prossime decisioni politiche, che definiranno il futuro dell’Autorità Portuale e delle infrastrutture marittime italiane.

