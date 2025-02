Guè arriva al Festival di Majano

L’unica data in Friuli-Venezia Giulia del suo nuovo “La Vibe Summer Tour” andrà in scena sabato 26 luglio 2025 all’Area Concerti del Festival di Majano (Udine). Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di rap italiano e per chi vuole vivere un’esperienza unica all’interno della 65ª edizione di uno dei festival estivi più attesi del territorio.

Un live esclusivo in regione

Dopo il successo di Fabri Fibra, un’altra icona del rap italiano sceglie Majano come tappa esclusiva in Friuli-Venezia Giulia. Guè, nome d’arte di Cosimo Fini, prosegue la sua straordinaria carriera solista e si prepara a infiammare il palco con la sua inconfondibile energia. L’evento è organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Pro Majano, Regione Friuli-Venezia Giulia e PromoTurismoFVG.

“La Vibe Summer Tour” e “Tropico del Capricorno”

Il concerto segna l’arrivo in regione del nuovo “La Vibe Summer Tour”, un progetto live che segue la pubblicazione dell’album “Tropico del Capricorno”. In scaletta non mancheranno i brani che hanno reso Guè un’istituzione del rap nostrano, dai grandi classici ai pezzi di ultima generazione, regalando al pubblico un mix esplosivo di liriche sofisticate e sonorità urban internazionali.

L’evoluzione di Guè

Fondatore dei leggendari Club Dogo, Guè è tra i pionieri che hanno rivoluzionato il rap italiano con album diventati vere pietre miliari del genere. Da solista, ha saputo evolversi costantemente, sperimentando fra rap, trap e influenze latine, senza perdere l’autenticità che lo contraddistingue. Con collaborazioni di livello internazionale e milioni di stream, Guè si conferma uno dei nomi più influenti della scena.

Biglietti e informazioni

I biglietti per lo show saranno disponibili online su Ticketone.it dalle ore 14.00 di martedì 25 febbraio, e in vendita generale sui circuiti Ticketone e Ticketsms dalle ore 11.00 di domenica 2 marzo. Tutte le informazioni aggiuntive, compresi i dettagli sugli altri concerti del Festival di Majano (come Fabri Fibra e The Darkness), sono consultabili sul sito ufficiale www.azalea.it.

