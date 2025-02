Piano Energetico FVG: obiettivi e investimenti fino al 2045

L’assessore regionale alla difesa dell’ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro, ha annunciato a Udine il nuovo Piano Energetico Regionale, un progetto ambizioso che guiderà il Friuli-Venezia Giulia verso una transizione energetica sostenibile. Il programma prevede investimenti pubblici per 800 milioni di euro, con un ulteriore miliardo di euro da investimenti privati, e una prospettiva di crescita occupazionale pari a 13mila nuovi addetti.

Gli obiettivi del Piano: sostenibilità e indipendenza energetica

L’iniziativa mira a una riduzione significativa dei consumi energetici, puntando sulla produzione di energia da fonti rinnovabili. Particolare attenzione sarà dedicata alla situazione energetica del territorio montano, alla formazione di nuovi professionisti del settore green, alla lotta contro la povertà energetica e al supporto alle comunità locali durante la transizione.

L’obiettivo primario è rendere il Friuli-Venezia Giulia una regione indipendente dal punto di vista energetico, riducendo l’uso dei combustibili fossili e aumentando la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Un orizzonte temporale che guarda al 2045

Il piano d’azione si sviluppa su un arco temporale che arriva fino al 2030, anno entro il quale si punta a una drastica riduzione delle emissioni di CO₂ e alla progressiva sostituzione delle fonti fossili. Tuttavia, lo sguardo va oltre: il traguardo ultimo è il 2045, anticipando così il target europeo fissato al 2050. Entro questa data, il Friuli-Venezia Giulia punta a raggiungere l’autonomia energetica completa e una totale decarbonizzazione, come previsto dalla legge regionale FVGreen.

Un impegno trasversale per una regione più green

Secondo l’assessore Scoccimarro, il Piano è un programma trasversale, che coinvolgerà tutti i settori della società e dell’ambiente. La sua attuazione è fondamentale soprattutto in un periodo di forte incertezza geopolitica, che rende prioritario per la Regione dotarsi di una strategia per garantire sicurezza energetica e indipendenza dai mercati esteri.

Il percorso per la realizzazione del Piano è iniziato nel dicembre 2023 e rappresenta una sfida ambiziosa, ma necessaria, per un futuro più sostenibile ed efficiente.

