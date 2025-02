In arrivo 50 milioni di euro per la viabilità del Friuli-Venezia Giulia

Il Consiglio delle autonomie locali ha dato l’ok al nuovo piano di interventi da quasi 50 milioni di euro per il triennio 2025-2027, finalizzato a migliorare la viabilità e a risolvere alcuni punti critici presenti sulle strade del Friuli-Venezia Giulia. Grazie al lavoro congiunto tra Enti di decentramento ed amministrazioni locali, l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante ha sottolineato come questi interventi siano fondamentali per la sicurezza e lo sviluppo del territorio.

Fondi e distribuzione sul territorio

Dei 50 milioni complessivi, 42,2 sono riservati all’area udinese, 4,4 a quella pordenonese, 2,4 alla zona triestina e 440 mila euro all’isontino. Per Gorizia, già al centro di investimenti negli ultimi anni in vista della Capitale europea della Cultura, sono stati previsti ulteriori fondi mirati, evidenziando l’attenzione della Regione verso quest’area strategica.

Ripristino della programmazione locale

Con la riattivazione delle competenze degli Enti di decentramento, si è tornati a una visione pianificata che in passato era affidata alle Province. L’assessore Amirante ha evidenziato come l’operato dei direttori degli Edr e il potenziamento del personale abbiano permesso di recuperare una modalità di lavoro di squadra, essenziale per coprire esigenze legate alla viabilità e all’edilizia scolastica.

Interventi nell’area udinese

La quota più consistente – 42 milioni di euro – andrà a finanziare un’ampia serie di opere sull’estesa rete stradale di competenza udinese, pari a oltre 1300 chilometri. Tra le priorità compaiono nuove pavimentazioni, sostituzione di guard rail, posa di pannelli fonoassorbenti e adeguamenti su alcuni cruciali snodi di collegamento. In particolare, è previsto il miglioramento della viabilità di accesso al centro commerciale Città Fiera per chi transita sulla tangenziale ovest, oltre al raddoppio dell’ingresso alla tangenziale per quanti provengono dall’area commerciale.

Illuminazione di gallerie e rinforzi strutturali

Tra le novità spiccano gli interventi di illuminazione di alcune gallerie, in particolare sulle strade che conducono a Sella Nevea e Sauris, dove verranno inoltre eseguiti rinforzi sulla volta in roccia naturale con reti di consolidamento.

Focus su Pordenone, Gorizia e Trieste

Gli Edr di Pordenone, Gorizia e Trieste stanno, invece, destinando le risorse del 2024 e 2025 a interventi prioritari sul manto stradale e sulle barriere, valutando parallelamente la realizzazione di nuove opere che possano risolvere definitivamente alcune criticità locali.

