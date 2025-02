Sanità FVG: riduzione del 50% della spesa per i gettonisti

Mentre a livello nazionale la spesa per i medici a chiamata continua a crescere, il Friuli-Venezia Giulia segna una netta diminuzione dei costi per i cosiddetti gettonisti, ovvero quei professionisti assunti temporaneamente per coprire le carenze di personale. Secondo i dati forniti da Arcs (Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute), nel 2024 la Regione ha speso 3,8 milioni di euro, contro i circa 7 milioni del 2023, registrando una riduzione superiore al 50%.

Friuli-Venezia Giulia all’undicesimo posto per spesa sanitaria

Nel rapporto ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che analizza la spesa sanitaria delle Regioni italiane, il Friuli-Venezia Giulia si colloca all’undicesimo posto per spesa destinata ai medici a gettone. Un dato che lo pone ben lontano dalle Regioni che investono maggiormente in questo servizio.

In termini di spesa pro capite, il Friuli-Venezia Giulia ha investito 3,4 euro per abitante, un valore inferiore alla Provincia di Trento (3,8 euro) e leggermente superiore al Veneto (3,1 euro). Questi numeri confermano la strategia di contenimento dei costi adottata dalla Regione, che ha evitato il ricorso eccessivo ai professionisti a chiamata.

Le Regioni che spendono di più per i medici a chiamata

A livello nazionale, la Regione che spende di più in assoluto per i gettonisti è la Toscana, con 56,7 milioni di euro investiti nel 2024, corrispondenti a 15,7 euro pro capite.

Segue l’Emilia Romagna, con una spesa di 29 milioni di euro, pari a 6,5 euro per abitante. La Provincia autonoma di Trento, pur avendo una spesa totale inferiore (2,1 milioni di euro), registra un’incidenza più alta sulla popolazione, con 3,8 euro per abitante.

Piemonte e Lombardia ai vertici della classifica

Se la Toscana guida la classifica in termini relativi, il record assoluto di spesa per i medici a gettone appartiene al Piemonte, che ha investito ben 115,2 milioni di euro, con un’incidenza di 27,4 euro per abitante. Al secondo posto si trova la Lombardia, con 105 milioni di euro stanziati, che equivalgono a 10,4 euro per abitante.

Un modello di contenimento dei costi per il futuro?

I dati confermano che il Friuli-Venezia Giulia ha saputo adottare strategie efficaci per contenere la spesa sanitaria, a differenza di altre Regioni dove il ricorso ai medici a gettone continua ad aumentare. L’andamento positivo del 2024 potrebbe rappresentare un modello da seguire per altre amministrazioni regionali, nell’ottica di un miglioramento della gestione economica del servizio sanitario.