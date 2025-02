Udine celebra la Giornata della Donna con mostre, incontri e spettacoli

L’8 marzo è un’occasione per riflettere e agire. Lo ha sottolineato l’assessora alle Pari Opportunità, Arianna Facchini, durante la presentazione del programma del Comune per la Giornata Internazionale della Donna. Quest’anno, Udine estende le celebrazioni oltre la singola giornata, con un ricco calendario di eventi dal 28 febbraio al 28 marzo, coinvolgendo cultura, arte e società per promuovere l’uguaglianza di genere.

Un mese di iniziative tra cultura e impegno sociale

Dibattiti, spettacoli teatrali, mostre e concerti: il programma dell’8 marzo a Udine è stato pensato per coinvolgere tutte le fasce della popolazione. Tra gli appuntamenti più attesi spicca la lectio della biologa Antonella Viola, che offrirà una prospettiva scientifica sulla questione di genere. Inoltre, si parlerà di toponomastica femminile, un tema spesso sottovalutato ma fondamentale per valorizzare le donne nella storia della città. La mostra “Sui Generis” sarà un altro punto focale, portando alla luce le esperienze femminili in diversi contesti.

Il contributo delle nuove generazioni

Uno degli aspetti più significativi del programma è il coinvolgimento dei giovani, come gli studenti dell’Istituto Zanon, che presenteranno un progetto sulla violenza di genere. La loro partecipazione dimostra l’importanza di educare le nuove generazioni al rispetto e all’inclusione, affrontando questioni ancora troppo diffuse nella società.

L’impegno del Comune per la parità di genere

“La scelta dell’amministrazione di estendere le iniziative oltre l’8 marzo dimostra un impegno concreto sulle pari opportunità” ha dichiarato Roberta Nunin, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune. Il programma, infatti, non si limita a un singolo evento, ma mira a stimolare una riflessione più ampia e duratura, valorizzando i luoghi della città e favorendo il dialogo tra generazioni.

Un passo avanti verso una Udine più equa e inclusiva

L’ampio ventaglio di iniziative previste fino al 28 marzo dimostra la volontà di rendere la parità di genere un tema centrale nella vita cittadina. Celebrare l’8 marzo non significa solo ricordare le conquiste delle donne, ma anche affrontare gli ostacoli ancora presenti e lavorare insieme per una società più giusta. Udine, con il suo impegno, si conferma una città attenta e sensibile al tema, pronta a costruire un futuro più equo per tutti.

