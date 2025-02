La cagnolina Gina e i Costumi Bisiachi, gioia per gli anziani di Risano

Venerdì scorso 21 febbraio, un pomeriggio di festa, colori e tradizioni ha scaldato il cuore degli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale “Giacinto Blasoni” di Risano, gestita da Sereni Orizzonti. L’occasione è stata resa possibile dall’arrivo del Gruppo Costumi Bisiachi di Turriaco, che ha portato il suo progetto di volontariato solidale “VariEtá 2024”, riconosciuto di particolare rilevanza dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Incontro di generazioni

Il Gruppo Costumi Bisiachi, guidato dalla presidente Caterina Chittaro, ha fatto visita agli anziani indossando i caratteristici abiti tradizionali bisiachi, testimonianza del ricco patrimonio culturale della Bisiacaria, un’area storica della provincia di Gorizia. Con canti e balli tipici, i volontari hanno saputo coinvolgere gli ospiti in un momento di condivisione intergenerazionale, trasformando la giornata in un’esperienza di gioia per tutti i presenti. Grazie a queste attività, che si ripetono mensilmente, la tradizione locale rivive e si fonde con l’energia di chi ancora desidera condividere momenti speciali.

La cagnolina Gina, una mascotte speciale

A rendere l’incontro ancora più entusiasmante è stata la presenza di Gina, la cagnolina mascotte del gruppo, capace di suscitare affetto e ricordi in tanti ospiti. Per chi ha sempre vissuto a contatto con gli animali, ritrovarne la compagnia in RSA significa riscoprire emozioni e abitudini che il tempo sembrava aver cancellato.

Una tradizione viva dal 2000

Il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi, attivo dal 2000, si impegna nella valorizzazione e promozione della storia, dell’artigianato, dell’arte e della musica della Bisiacaria e di tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia. Dal 2004, con il progetto VariEtá, porta la musica e le tradizioni locali nelle strutture residenziali: un impegno che ha ricevuto per quattro volte la “Segnalazione di Buon Esempio” al Premio Nazionale Persona e Comunità di Torino.

L’importanza del benessere psicologico

Pamela Zazzero, animatrice della RSA, e la direttrice Alessandra Serra hanno espresso profonda gratitudine verso i volontari: momenti come questi aiutano a risvegliare la memoria negli anziani, stimolando un legame emotivo con il proprio passato e contribuendo al loro benessere psicologico. Ogni visita diventa un ponte fra le generazioni, dimostrando che la cultura locale può davvero essere messa al servizio della comunità.

Il futuro di “VariEtá”

Il progetto “VariEtá” continuerà nei prossimi mesi con altre iniziative in diverse strutture sanitarie assistenziali della regione, confermando l’impegno del Gruppo Costumi Bisiachi nel valorizzare il patrimonio culturale locale e nel condividerlo con chi più ha bisogno di sostegno e compagnia.

