Sanità in Friuli: ospedali di Udine e Pordenone tra i migliori al mondo

Gli ospedali di Udine e Pordenone sono stati inseriti nella prestigiosa classifica “World’s Best Hospitals” stilata dal periodico statunitense Newsweek, che ogni anno analizza le migliori strutture sanitarie a livello internazionale. Si tratta di un importante riconoscimento per il Friuli-Venezia Giulia, che vede due dei suoi ospedali collocarsi tra le eccellenze italiane.

La classifica degli ospedali in Italia

La classifica di Newsweek prende in considerazione 2.400 ospedali in 30 Paesi e viene realizzata in collaborazione con Statista, un’azienda tedesca specializzata in sondaggi e analisi istituzionali. La valutazione si basa su pareri di professionisti sanitari, sondaggi ai pazienti e indicatori chiave di prestazione medica.

Secondo il report, nel mondo sono attualmente attivi 215.997 ospedali, ma solo quelli che rispettano determinati criteri di qualità e comparabilità dei dati possono essere inclusi nella graduatoria. Tra i fattori analizzati figurano:

Tenore di vita e aspettativa di vita del Paese;

del Paese; Numero e dimensione degli ospedali sul territorio ;

; Disponibilità di dati sulle prestazioni sanitarie.

La posizione degli ospedali friulani in Italia

Per quanto riguarda l’Italia, i primi posti della classifica sono occupati da grandi strutture sanitarie come il Niguarda di Milano, il Policlinico Gemelli di Roma, l’Ospedale San Raffaele e l’Istituto Clinico Humanitas.

Gli ospedali friulani si collocano in posizioni di prestigio:

33° posto per il Santa Maria della Misericordia di Udine ;

per il ; 46° posto per il Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

Questa presenza tra le migliori strutture nazionali conferma l’elevato livello della sanità regionale e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Le parole dell’assessore Riccardi

L’assessore alla Salute del Friuli-Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha accolto con entusiasmo la notizia, sottolineando l’importanza di questo riconoscimento per la sanità regionale. Riccardi ha evidenziato come la presenza degli ospedali di Udine e Pordenone nella classifica di Newsweek sia un segnale positivo che dovrebbe spingere a valutare con obiettività la sanità regionale, senza strumentalizzazioni politiche.

“Vedere due nostre strutture inserite nella classifica dei migliori ospedali in Italia inorgoglisce e ci conforta nel giudizio sulle azioni intraprese per la sanità regionale” ha dichiarato l’assessore. Ha poi aggiunto: “Uno sguardo positivo sulla nostra sanità, che arriva da lontano e si basa su evidenze concrete, dovrebbe stimolare una riflessione onesta e responsabile”.

Un risultato che premia il lavoro dei professionisti sanitari

Questo prestigioso riconoscimento è il frutto dell’impegno quotidiano di medici, infermieri e personale sanitario che operano nelle strutture di Udine e Pordenone. Le ottime performance registrate sono il risultato di una sanità pubblica efficiente, capace di garantire servizi di qualità nonostante le difficoltà del settore.

Riccardi ha concluso il suo intervento con un ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, sottolineando come questi risultati debbano rappresentare uno stimolo per migliorare ulteriormente il sistema sanitario regionale, nell’interesse di tutti i cittadini.

