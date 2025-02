Tarvisio, ai blocchi di partenza i Mondiali Juniores di Sci Alpino 2025

Nel cuore del Friuli-Venezia Giulia, a Tarvisio, si sono ufficialmente aperti i Campionati Mondiali Juniores di Sci Alpino 2025 (FIS Alpine Junior World Ski Championships JWSC). Una vetrina sportiva d’eccellenza, che vede protagonisti giovani atleti da tutto il mondo, uniti dalla passione e dalla determinazione di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

L’entusiasmo dei giovani campioni

A dare il benvenuto ai partecipanti è stata l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che, portando i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, ha sottolineato come lo sport, prima di formare l’atleta, contribuisca a creare individui solidi, con valori che li accompagneranno per tutta la vita. Durante la cerimonia d’apertura, Zilli ha elogiato l’energia contagiosa dei giovani atleti: uno spirito di competizione sano che è fondamentale per il loro percorso non solo agonistico, ma anche umano.

Una lunga tradizione sportiva

Il Friuli-Venezia Giulia vanta da sempre una tradizione sciistica di primo piano, con campioni nati e cresciuti proprio tra queste montagne. Questa terra di confine, punto di incontro tra culture e lingue diverse, ospita eventi di respiro internazionale che coniugano la bellezza del territorio all’ospitalità e ai servizi di qualità. Un binomio vincente, che è stato ricordato con orgoglio dall’assessore Zilli e dalle autorità presenti, tra cui il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, e il vicepresidente del Consiglio Regionale Stefano Mazzolini.

Piste, strutture e servizi di eccellenza

Le piste di Tarvisio accolgono ogni anno appassionati e professionisti dello sci, grazie a impianti moderni e a un’offerta turistica in continua crescita. In occasione di questi Mondiali Juniores, il Friuli-Venezia Giulia mette in mostra la sua accoglienza e la sua voglia di promuovere il territorio: gli atleti potranno così portare a casa, oltre alle emozioni delle gare, anche un pezzetto della regione, attraverso ricordi e esperienze uniche.

Investire sullo sport per valorizzare il territorio

Come ricordato dall’assessore, la Regione sta investendo molto sullo sport e sulla montagna, puntando sulla cura e il rispetto di un patrimonio naturale da tutelare e valorizzare. Grandi eventi come i Mondiali Juniores di Sci Alpino rappresentano un’opportunità non solo per gli atleti, ma anche per i visitatori, le famiglie e gli operatori locali, creando un indotto economico positivo e diffondendo la cultura dello sci tra le nuove generazioni.

