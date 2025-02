Meteo del weekend in FVG con neve in montagna al sabato e sole domenica

Situazione generale del fine settimana

Nella giornata di sabato si faranno sentire ancora le correnti umide sulle medie quote, responsabili di una certa instabilità atmosferica. A partire da domenica inizierà invece una fase meteorologica anticiclonica che, grazie all’afflusso di correnti nordorientali secche, favorirà un miglioramento del tempo su tutto il Nord Italia. Questa dinamica dovrebbe assicurare un periodo di stabilità e di conseguente aumento delle temperature, specialmente nelle ore centrali delle prossime giornate.

Sabato 1 marzo

Il cielo si manterrà in prevalenza nuvoloso e, dalla notte fino al mattino, non si escludono precipitazioni deboli nelle zone montane, con quota neve compresa tra i 700 e i 900 metri. Nel Tarvisiano, i fiocchi potrebbero cadere fino al fondovalle nelle prime ore del giorno. Verso sera, il tempo volgerà al miglioramento con la possibilità di schiarite a partire dai settori settentrionali. Sulla costa e sulle aree orientali, l’ingresso della Bora si farà più deciso, inizialmente in forma moderata, ma con raffiche sostenute dal pomeriggio-sera a Trieste. Le temperature in pianura oscilleranno tra una minima di 5-8 °C e una massima di 11-13 °C, mentre sulla costa sono previsti valori minimi di 6-8 °C e massimi intorno ai 10-13 °C.

Domenica 2 marzo

La giornata vedrà un cielo sereno quasi ovunque, anche se nelle prime ore del mattino potrebbero persistere nubi basse nel Tarvisiano. L’elemento più rilevante sarà ancora la Bora, che si presenterà in forma moderata sulla costa e sulle zone orientali, ma potrà soffiare in modo sostenuto con raffiche anche forti nell’area di Trieste. Le temperature in pianura si attesteranno su valori minimi di 2-5 °C e massimi di 12-15 °C, mentre sulla costa le minime resteranno tra 5 e 8 °C con massime fino a 11-13 °C.

Fonte: Osmer FVG

