Tassi in calo, surroghe in crescita: ecco l’andamento dei mutui in FVG

Negli ultimi anni il mercato dei mutui ha vissuto momenti di incertezza, ma dalla seconda metà del 2024, grazie alle politiche monetarie della BCE, la situazione è cambiata. In Friuli-Venezia Giulia – secondo l’osservatorio congiunto di Facile.it e Mutui.it – nell’ultimo anno è stato registrato un aumento sia dell’importo medio richiesto (126.508 euro, +5%) sia del numero totale di domande (+19%).

Trend immobiliare e surroghe

Le buone notizie provengono anche dal mercato immobiliare regionale: i dati dell’Agenzia delle Entrate evidenziano, nel terzo trimestre 2024, un incremento delle compravendite dell’8,5% rispetto al medesimo periodo del 2023. Contestualmente, cresce il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo (185.395 euro, +2%). Da segnalare l’aumento delle richieste di surroga, passate dal 17% del 2023 al 27% del 2024, soprattutto grazie al calo dei tassi.

Analisi a livello provinciale

La provincia dove è stato rilevato l’importo medio più alto è Trieste (131.785 euro), seguita da Pordenone (129.752 euro). Meno elevate, ma comunque in crescita, le cifre rilevate a Udine (122.447 euro) e Gorizia (119.288 euro).

Provincia Importo medio richiesto nel 2024 Gorizia 119.288 € Pordenone 129.752 € Trieste 131.785 € Udine 122.447 € Friuli-Venezia Giulia 126.508 € Italia 134.358 €

Mutui per la prima casa

Focalizzando l’attenzione sulle richieste di mutuo per l’acquisto della prima casa, si registra un incremento dell’importo medio (127.601 euro, +4%) e del valore dell’immobile (168.641 euro, +1%). Si conferma stabile l’età media del richiedente (37 anni) e la durata dell’ammortamento (26 anni).

Offerte e tassi

La differenza tra tassi fissi e variabili si è ridotta, rendendo i mutui a tasso variabile più interessanti.

Oggi, per un mutuo medio di 126.000 euro in 25 anni (70% del valore dell’immobile), le migliori offerte fisse partono da un TAN del 2,45% (rata 562 euro), mentre i mutui green di classe A o B arrivano a un TAN del 2,40% (rata 559 euro);

partono da un (rata 562 euro), mentre i di classe A o B arrivano a un TAN del 2,40% (rata 559 euro); Sul fronte surroga , il miglior TAN online è del 2,57% (rata 570 euro);

, il miglior TAN online è del 2,57% (rata 570 euro); Per i variabili, grazie agli ultimi ribassi della BCE, il TAN parte da 3,50% (rata 631 euro); per i green da classe A o B si può scendere a 3,33% (rata 612 euro).

Questi dati confermano un nuovo dinamismo del mercato dei mutui in Friuli-Venezia Giulia, con prospettive positive sia per l’acquisto della casa sia per la surroga in cerca di condizioni più vantaggiose.

