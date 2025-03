ITS Academy Udine, polo d’innovazione: la visita del Sindaco

Lunedì 3 marzo, il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, accompagnato dagli Assessori Federico Pirone e Andrea Zini, ha visitato il nuovo complesso dell’ITS Academy, un centro di formazione post-diploma nato dalla collaborazione tra la Fondazione ITS Malignani e il gruppo Danieli. Situato nell’area dell’ex birrificio Dormisch, l’ITS Academy rappresenta un esempio concreto di innovazione e rigenerazione urbana, con strutture all’avanguardia dedicate alla meccatronica e al design.

Il Sindaco De Toni: “Un luogo di formazione proiettato nel futuro”

Durante la visita, il Sindaco De Toni ha sottolineato l’importanza di questa realtà per Udine e per l’intero territorio friulano. “Oggi siamo venuti in visita all’ITS Academy, una realtà bellissima sul piano dell’architettura, all’avanguardia sul piano dei laboratori di meccatronica e design, ma anche un esempio di modernità e funzionalità,” ha dichiarato.

Secondo De Toni, l’ITS Academy è destinata a diventare un punto di riferimento nazionale, grazie a un approccio formativo che punta su competenze tecniche avanzate e su un forte legame con il mondo del lavoro. “Si tratta di una realtà di prestigio per Udine, per il Friuli e per l’Italia, un luogo di formazione moderno e rivolto a un futuro sempre più digitale,” ha concluso il Sindaco.

La rigenerazione dell’ex birrificio Dormisch

L’Assessore all’Urbanistica Andrea Zini ha evidenziato il valore della trasformazione dell’ex birrificio Dormisch in un centro educativo d’eccellenza. “La nascita del nuovo Centro Villalta è un esempio virtuoso di rigenerazione urbana, in cui abbiamo investito per accelerare l’apertura di uno spazio dedicato ai giovani e alla loro formazione,” ha affermato.

Il complesso è stato progettato secondo criteri di sostenibilità ambientale, modernità degli spazi e accessibilità, elementi fondamentali per creare un ambiente di apprendimento adeguato alle esigenze delle nuove generazioni.

Udine, città dell’innovazione e della formazione

L’Assessore all’Istruzione Federico Pirone ha ribadito l’importanza dell’ITS Academy all’interno della strategia di sviluppo del territorio. “Udine vuole essere un polo attrattivo per la formazione e per il lavoro, in cui l’innovazione gioca un ruolo fondamentale nella crescita dei giovani,” ha spiegato.

La collaborazione con il settore produttivo locale e nazionale permette agli studenti dell’ITS di acquisire competenze concrete e spendibili nel mercato del lavoro, rendendo Udine un punto di riferimento per la formazione tecnica d’avanguardia.

Un’opportunità per i giovani e per il territorio

L’inaugurazione dell’ITS Academy segna un passo avanti per l’istruzione tecnica superiore in Friuli-Venezia Giulia. Con un’offerta formativa mirata e una struttura pensata per favorire l’apprendimento pratico, il centro si propone come un’opportunità concreta per i giovani che vogliono specializzarsi in settori altamente richiesti dal mercato del lavoro.

L’incontro tra le istituzioni locali e l’ITS Academy conferma l’impegno della città di Udine nel promuovere progetti innovativi e sostenibili, capaci di offrire ai giovani strumenti e competenze per affrontare le sfide del futuro.

